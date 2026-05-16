Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε περιοδεία: Οι ημερομηνίες και οι πόλεις

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: NDP
Ο ΛΕΞ, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανακοίνωσε καλοκαιρινή περιοδεία που ξεκινά στις αρχές, περίπου, Ιουνίου και ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες του ΛΕΞ θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις της περιφέρειας, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα, σε στάδια.

Η πρώτη συναυλία του ΛΕΞ, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει ο ίδιος, θα λάβει χώρα στις 13 Ιουνίου στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Παγκρήτιο Στάδιο και η τελευταία, στις 19 Σεπτεμβρίου, στα Ιωάννινα, στο Στάδιο «Ζωσιμάδες».

Οι τιμές των εισιτηρίων αγγίζουν τα 15 ευρώ, ενώ οι ημερομηνίες των συναυλιών, διαμορφώνονται ως εξής:

  • 13/6, Ηράκλειο Κρήτης: Παγκρήτιο στάδιο
  • 21/06, Λάρισα: AEL FC Arena
  • 27/06, Ξάνθη: Γήπεδο Α.Ο.Ξ.
  • 01/07, Πάτρα: Παμπελοποννησιακό Στάδιο
  • 02/09, Βόλος: Πανθεσσαλικό Στάδιο
  • 05/09, Χάνια: Εθνικό Στάδιο Χανίων
  • 19/09, Ιωάννινα: Στάδιο Ζωσιμάδες

 

