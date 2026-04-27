ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Στην Πομπηία, ένας κόκκινος τοίχος ξαναφέρνει στο φως τα μυστήρια του Διονύσου

Ένας εντυπωσιακός κύκλος διονυσιακών τοιχογραφιών σε αίθουσα συμποσίων της Πομπηίας φωτίζει τη σχέση ανάμεσα στο κρασί, την έκσταση, τη μύηση και την κοινωνική ζωή της ρωμαϊκής πόλης.

Η αίθουσα συμποσίων της Casa del Tiaso στην Πομπηία, όπου αποκαλύφθηκε ο κύκλος διονυσιακών τοιχογραφιών που χρονολογείται περίπου στα 40–30 π.Χ.
0

Ένας κόκκινος τοίχος στην Πομπηία μοιάζει να ανοίγει ξανά μια πόρτα προς τα μυστήρια του Διονύσου.

Σε μια πολυτελή αίθουσα συμποσίων στην Casa del Tiaso, στην κεντρική Πομπηία, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως έναν σχεδόν φυσικού μεγέθους κύκλο διονυσιακών τοιχογραφιών με μαινάδες, σατύρους, σκηνές κυνηγιού, σφαγμένα ζώα και μια γυναικεία μορφή που φαίνεται να οδηγείται σε τελετουργική μύηση. Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε επισήμως το 2025 από το Αρχαιολογικό Πάρκο της Πομπηίας και έρχεται τώρα ξανά στο προσκήνιο ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά πρόσφατα ευρήματα της πόλης.

Το δωμάτιο δεν ήταν ένας κρυφός ναός. Ήταν αίθουσα δείπνου. Ένας χώρος όπου οι καλεσμένοι ενός πλούσιου σπιτιού θα έπιναν, θα έτρωγαν και θα ξάπλωναν στα ανάκλιντρα, ενώ γύρω τους οι τοίχοι έστηναν μια σχεδόν θεατρική σκηνή διονυσιακής έκστασης. Κόκκινο φόντο, ζωγραφισμένοι κίονες, σώματα σε κίνηση, πρόσωπα που μοιάζουν άλλοτε με αγάλματα και άλλοτε με ζωντανούς συμμετέχοντες σε μια τελετή που συνεχίζεται μέσα στον χρόνο.

Λεπτομέρεια από τις τοιχογραφίες της Casa del Tiaso, με μορφές που παραπέμπουν σε τελετουργική μύηση στον διονυσιακό κύκλο.

Η τοιχογραφία βρέθηκε στην Insula 10 της Regio IX, σε μια περιοχή της Πομπηίας όπου οι ανασκαφές των τελευταίων ετών έχουν αποκαλύψει νέα στοιχεία για την καθημερινή και την πολυτελή ζωή της πόλης πριν από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται περίπου στα 40–30 π.Χ., πράγμα που σημαίνει ότι ήταν ήδη σχεδόν εκατό ετών όταν η Πομπηία θάφτηκε κάτω από την ηφαιστειακή τέφρα.

Οι αρχαιολόγοι ονόμασαν την κατοικία Casa del Tiaso, δηλαδή «Οικία του Θιάσου», από τον διονυσιακό θίασο, την πομπή των ακολούθων του θεού. Στην τοιχογραφία εμφανίζονται μαινάδες και σάτυροι, μορφές συνδεδεμένες με τον Διόνυσο, τον θεό του κρασιού, της μεταμόρφωσης, της θεατρικότητας και της έκστασης. Ο ίδιος ο θεός δεν απεικονίζεται καθαρά στην κεντρική σκηνή, αλλά η παρουσία του μοιάζει να οργανώνει ολόκληρο το δωμάτιο.

Μια χορεύουσα μορφή από την Casa del Tiaso, σχεδόν φασματική μέσα στο κόκκινο φόντο της αίθουσας.

Στο κέντρο της σύνθεσης βρίσκεται μια γυναίκα που φαίνεται να οδηγείται στη μύηση. Δίπλα της στέκεται ένας ηλικιωμένος σιληνός με δάδα, μορφή που παραπέμπει στον μυθικό παιδαγωγό του Διονύσου. Γύρω τους, άλλες μορφές κινούνται ανάμεσα στη γιορτή και την αγριότητα: σάτυροι παίζουν μουσική ή προσφέρουν κρασί, μαινάδες χορεύουν, ενώ σε ορισμένες σκηνές κρατούν σπαθιά, ζώα και εντόσθια.

Αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανακάλυψης. Η διονυσιακή εικόνα εδώ δεν είναι μόνο ωραία, ευφορική ή διακοσμητική. Έχει μέσα της κάτι άγριο. Πάνω από τις μεγάλες μορφές, μικρότερες ζωγραφικές σκηνές δείχνουν ζώα, πουλιά, ψάρια και θαλασσινά, όχι σαν κομψές νεκρές φύσεις συμποσίου, αλλά συχνά σαν σώματα ήδη σφαγμένα, έτοιμα για κατανάλωση. Η απόλαυση και η βία συνυπάρχουν στον ίδιο τοίχο.

Η Villa of the Mysteries στην Πομπηία, το διάσημο σύνολο τοιχογραφιών με το οποίο συγκρίνεται πλέον η Casa del Tiaso.

Η αίθουσα μπορεί να διαβαστεί σαν ένας χώρος όπου το δείπνο, το κρασί και η εικόνα λειτουργούσαν μαζί. Οι καλεσμένοι δεν έβλεπαν απλώς μια τοιχογραφία. Έτρωγαν και έπιναν μέσα σε μια σκηνογραφία που τους έφερνε αντιμέτωπους με τη διονυσιακή υπόσχεση: την πιθανότητα να χαλαρώσουν οι κοινωνικοί ρόλοι, να διαλυθεί για λίγο η τάξη, να εμφανιστεί μια πιο άγρια εκδοχή του εαυτού.

Σε αντίθεση με τη Villa of the Mysteries, όπου οι μορφές μοιάζουν να αφηγούνται πιο καθαρά μια τελετουργική διαδρομή, η Casa del Tiaso λειτουργεί πιο αποσπασματικά και πιο σκηνογραφικά. Οι μορφές στέκονται ανάμεσα σε πραγματικούς και ζωγραφισμένους κίονες, σαν να ανήκουν ταυτόχρονα στον κόσμο του μύθου και στον κόσμο του δωματίου. Ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς μια ιστορία. Κάθεται μέσα σε ένα περιβάλλον που τον περικυκλώνει.

Μια ακόμη τοιχογραφία στην Casa del Tiaso δείχνει έναν νεαρό σάτυρο να προσφέρει σπονδή κρασιού από κέρας σε ρηχή φιάλη. Στο μικρότερο ζωγραφικό πλαίσιο από πάνω του διακρίνεται ένα καλάθι με ψάρια, υπενθυμίζοντας τη σχέση ανάμεσα στο συμπόσιο, την αφθονία και τη διονυσιακή τελετουργία.

Η ανακάλυψη έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή συνομιλεί με τη διάσημη Villa of the Mysteries, την έπαυλη έξω από την Πομπηία που έγινε γνωστή για τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες της με θέμα τη μύηση στα διονυσιακά μυστήρια. Για περισσότερο από έναν αιώνα, η Villa of the Mysteries θεωρούνταν σχεδόν μοναδική ως προς την κλίμακα και τη θεματολογία της. Η Casa del Tiaso δείχνει ότι αυτή η εικονογραφία μπορεί να ήταν πιο διαδεδομένη απ’ όσο πιστεύαμε.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο κατοικίες κάνει την ανακάλυψη ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Στη Villa of the Mysteries, ο Διόνυσος εμφανίζεται στο κέντρο της σύνθεσης, σχεδόν παραδομένος στο κρασί και στην τελετουργική του δύναμη. Στην Casa del Tiaso, αντίθετα, ο θεός απουσιάζει ως μορφή, αλλά υπάρχει παντού ως ατμόσφαιρα: στους σατύρους, στις μαινάδες, στο κρασί, στα ζώα, στο κόκκινο των τοίχων, στην υπόσχεση ότι το συμπόσιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να περάσει από την κοινωνική ευγένεια στην έκσταση.

Τα διονυσιακά μυστήρια υπήρξαν από τα πιο αινιγματικά θρησκευτικά φαινόμενα του αρχαίου κόσμου. Ήταν τελετουργίες μύησης, συνδεδεμένες με τον Διόνυσο, το κρασί, τη νυχτερινή λατρεία, τον χορό και την υπόσχεση μιας διαφορετικής σχέσης με τη ζωή και τον θάνατο. Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος είχε επιχειρήσει να περιορίσει τα Βακχανάλια το 186 π.Χ., φοβούμενη τη μυστικότητα και την κοινωνική δυναμική τους. Όμως η διονυσιακή λατρεία και η εικόνα της συνέχισαν να κυκλοφορούν στον ρωμαϊκό κόσμο, συχνά μέσα σε ιδιωτικούς και αριστοκρατικούς χώρους.

Στην Πομπηία, ο Διόνυσος είχε ιδιαίτερο βάρος. Η πόλη και η ευρύτερη περιοχή συνδέονταν στενά με την αμπελουργία και το κρασί, ενώ η λατρεία του θεού φαίνεται ότι είχε μακρά παρουσία. Γι’ αυτό και μια τέτοια αίθουσα δεν ήταν απλώς ένδειξη γούστου. Ήταν δήλωση: ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τοποθετούσε τους καλεσμένους του μέσα σε έναν κόσμο όπου η πολυτέλεια, το συμπόσιο και η μυστηριακή φαντασία γίνονταν ένα.

Πάνελ από την Casa del Tiaso δείχνουν έναν σάτυρο και μια γυναίκα με σπαθί και εντόσθια ζώου στα χέρια. Στα μικρότερα πλαίσια από πάνω εμφανίζονται θηράματα, ψάρια και θαλασσινά, συνδέοντας τη διονυσιακή σκηνή με το συμπόσιο και τη βία της θυσίας.

Η Πομπηία συχνά μας συγκινεί επειδή διασώζει την καθημερινότητα: ψωμιά, γκράφιτι, σπίτια, σώματα, δρόμους. Εδώ, όμως, διασώζει κάτι πιο φευγαλέο: την ατμόσφαιρα μιας βραδιάς. Την πιθανότητα ότι κάποιοι άνθρωποι, πριν από σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια, κάθονταν σε αυτό το δωμάτιο, έπιναν κρασί και κοιτούσαν τους τοίχους να τους υπενθυμίζουν πως ο πολιτισμός τους δεν ήταν μόνο τάξη, οικογένεια, ιδιοκτησία και εξουσία. Ήταν και έκσταση. Ήταν και φόβος. Ήταν και η επιθυμία, έστω για λίγο, να γίνεις κάτι λιγότερο ελεγχόμενο. Να αφήσεις το κρασί, τη μουσική, το σκοτάδι και την εικόνα να ανοίξουν μια ρωγμή μέσα στην κανονική ζωή.

Σε αυτόν τον κόκκινο τοίχο, ο Διόνυσος δεν χρειάζεται καν να εμφανιστεί. Είναι ήδη εκεί.

Με στοιχεία από Archaeology Magazine και Archaeological Park of Pompeii

Πολιτισμός

Tags

0

