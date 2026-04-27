Πομπηία: Πρόσωπο θύματος του Βεζούβιου «ξαναζωντάνεψε» με AI

Αρχαιολόγοι στην Πομπηία χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να ανασυνθέσουν την εικόνα ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του στην καταστροφική έκρηξη του Βεζούβιου πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια.

Η εικόνα που δημιουργήθηκε με AI και δόθηκε στη δημοσιότητα από το Αρχαιολογικό Πάρκο της Πομπηίας δείχνει έναν άνδρα να προσπαθεί να προστατευτεί, κρατώντας ένα μεγάλο αγγείο πάνω από το κεφάλι του, ενώ στο βάθος διακρίνεται ο φλεγόμενος Βεζούβιος.

Η αναπαράσταση βασίστηκε σε πρόσφατο εύρημα και πιο συγκεκριμένα, στα λείψανα ενός ενήλικου άνδρα που εντοπίστηκαν κοντά σε μία από τις νότιες πύλες της πόλης. Δίπλα του βρέθηκε ένα πήλινο γουδί, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποίησε ως αυτοσχέδια ασπίδα.

Archaeologists in Italy's Pompeii have for the first time used artificial intelligence to reconstruct the appearance of one of the victims of the volcanic eruption that destroyed the ancient Roman city nearly 2,000 years ago. https://t.co/4ahNol2z1J https://t.co/4ahNol2z1J — Reuters Science News (@ReutersScience) April 27, 2026

Πομπηία: Τι εκτιμούν οι αρχαιολόγοι για τον άνδρα

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι ο άνδρας σκοτώθηκε από «βροχή» ηφαιστειακών πετρωμάτων τις πρώτες ώρες της δεύτερης ημέρας της έκρηξης του ηφαιστείου, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει προς τη θάλασσα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, είχε μαζί του και μια λάμπα καθώς και δέκα χάλκινα νομίσματα.

Ο επικεφαλής του αρχαιολογικού πάρκου, Γκάμπριελ Τσουχτρίγκελ, σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει νέα ώθηση στις κλασικές σπουδές, επιτρέποντας μια πιο «ζωντανή» κατανόηση του αρχαίου κόσμου.

Υπενθυμίζεται πως η Πομπηία, η οποία βρισκόταν περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Νάπολης, θάφτηκε κάτω από τόνους στάχτης το 79 μ.Χ., με κτίρια, αντικείμενα και τοιχογραφίες, να παραμένουν -σχεδόν- ανέπαφα.

Ανακαλύφθηκε ξανά τον 18ο αιώνα και σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Με πληροφορίες από Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Στην Πομπηία, ένας κόκκινος τοίχος ξαναφέρνει στο φως τα μυστήρια του Διονύσου

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Γιατί τα θύματα της Πομπηίας φορούσαν μάλλινα ρούχα ενώ η έκρηξη του Βεζούβιου έγινε καλοκαίρι;