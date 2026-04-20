Δικαστική ήττα για τον Μιτς Γουάινχαουζ στην υπόθεση με τα αντικείμενα της Έιμι Γουάινχαουζ

Ο Μιτς Γουάινχαουζ έχασε στο High Court του Λονδίνου την αγωγή που είχε καταθέσει για αντικείμενα της Έιμι Γουάινχαουζ, τα οποία βγήκαν σε δημοπρασία στις ΗΠΑ το 2021 και το 2023. Η απόφαση της αναπληρώτριας δικαστή Σάρα Κλαρκ KC απέρριψε την υπόθεσή του στο σύνολό της.

Ο πατέρας της τραγουδίστριας, ως διαχειριστής της περιουσίας της, είχε στραφεί νομικά εναντίον της Ναόμι Πάρι και της Κατριόνα Γκούρλεϊ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο γυναίκες κέρδισαν χρήματα από αντικείμενα που δεν τους ανήκαν. Η δική τους πλευρά απάντησε ότι τα επίμαχα κομμάτια ήταν είτε δώρα της Έιμι είτε δικά τους από πριν, και αυτή ήταν, σε γενικές γραμμές, η θέση που δέχθηκε το δικαστήριο.

Σύμφωνα με την απόφαση, ούτε η Πάρι ούτε η Γκούρλεϊ απέκρυψαν σκόπιμα τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της διαμάχης. Η δικαστής έκρινε επίσης ότι ο Γουάινχαουζ θα μπορούσε, αν είχε κινηθεί εγκαίρως και με τη δέουσα προσοχή, να είχε εξακριβώσει τι ακριβώς είχαν στην κατοχή τους οι δύο γυναίκες.

Η υπόθεση αφορούσε δεκάδες αντικείμενα της Έιμι Γουάινχαουζ που βγήκαν σε δημοπρασία, ανάμεσά τους και το μεταξωτό μίνι φόρεμα που είχε φορέσει στην τελευταία της εμφάνιση στο Βελιγράδι, το οποίο πουλήθηκε για 243.200 δολάρια. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης ότι ο κατάλογος της δημοπρασίας του 2021 περιλάμβανε 834 αντικείμενα και ότι η πώληση απέφερε 1,4 εκατ. δολάρια για την περιουσία της τραγουδίστριας, με το 30% να καταλήγει στο Amy Winehouse Foundation.

Η απόφαση ήταν ιδιαίτερα σκληρή και απέναντι στον ίδιο τον Μιτς Γουάινχαουζ. Η δικαστής τον χαρακτήρισε αναξιόπιστο μάρτυρα και σημείωσε ότι έχει την τάση να κυριαρχεί σε ανθρώπους και καταστάσεις. Αναγνώρισε παράλληλα ότι, μετά τον θάνατο της κόρης του, εργάστηκε για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της, αλλά υπογράμμισε επίσης ότι η περιουσία της Έιμι και ειδικά τα έσοδα από το Back to Black τον έχουν κάνει εξαιρετικά πλούσιο και ότι παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητος και ως προς το ποιος συνεχίζει να ωφελείται οικονομικά από τη μνήμη της.

φωτογραφια: Blake Wood

Μετά την απόφαση, η Ναόμι Πάρι δήλωσε ότι το δικαστήριο καθάρισε πλήρως το όνομά της έπειτα από χρόνια «βαθιά επιζήμιων και αβάσιμων κατηγοριών». Η ίδια μίλησε για βαρύ προσωπικό και επαγγελματικό κόστος και χαρακτήρισε την απόφαση ως πλήρη δικαίωσή της.

Με στοιχεία από The Guardian και AP