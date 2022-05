Υπόγεια σήραγγα για διακίνηση ναρκωτικών εντοπίστηκε στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Οι αμερικανικές αρχές ανακάλυψαν μια υπόγεια σήραγγα με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών στα σύνορα Καλιφόρνιας-Μεξικού. Η σήραγγα με μήκος ίσο με ένα γηπέδου ποδοσφαίρου διαθέτει ηλεκτρισμό, εξαερισμό και σιδηροδρομικό σύστημα.

Σύμφωνα με τις αρχές, η σήραγγα οδηγούσε σε μια αποθήκη βιομηχανικής περιοχής σε αμερικανικό έδαφος. Βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο από το συνοριακό πέρασμα Otay Mesa μεταξύ της Τιχουάνα και του Σαν Ντιέγκο, σε μια περιοχή όπου έχουν ανακαλυφθεί περισσότερες από 12 σήραγγες τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η αστυνομία παρακολουθούσε ήδη έναν χώρο τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι διακινητές ως αποθήκη ναρκωτικών. Στη συνέχεια, άρχισαν να προβαίνουν σε ελέγχους οχημάτων κοντά στην αποθήκη και βρήκαν μεταφορά ολόκληρων κουτιών κοκαΐνης.

Τελικά, οι αρχές προέβησαν σε έφοδο στον εν λόγω χώρο όπου εντόπισαν ένα άνοιγμα σήραγγας που οδηγούσε στην Τιχουάνα του Μεξικού, η οποία είχε ανοιχτεί στο τσιμεντένιο πάτωμα, όπως ανέφεραν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Η αστυνομία κατέσχεσε 799 κιλά κοκαΐνης, 75 κιλά μεθαμφεταμίνη και 1,6 κιλά ηρωίνης από οχήματα και την αποθήκη. Συνέλαβαν επίσης έξι άτομα με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

