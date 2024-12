Υποβαθμίζει τη συντριβή του Embraer στο Καζακστάν η Μόσχα: «Λάθος οι εικασίες για το δυστύχημα»

Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής αεροπλάνου της εταιρείας Azerbaijan Airlines στο Καζακστάν βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι λάθος να γίνονται εικασίες προτού καταλήξει στο πόρισμά της, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Αεροπλάνο Embraer EMBR3.SA συνετρίβη χθες, Τετάρτη, κοντά στην πόλη Άχταου στο Καζακστάν , στοιχίζοντας τη ζωή σε 38 ανθρώπους, ύστερα από την εκτροπή του από την κανονική του πορεία πάνω από περιοχή της Ρωσίας την οποία πρόσφατα υπερασπίστηκε η Μόσχα από επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones).

Η Ρωσία και το Καζακστάν προσπαθούν να μετριάσουν τις εικασίες σχετικά με την αιτία της συντριβής του αεροσκάφους των Azerbaijan Airlines, με το Κρεμλίνο να καλεί τους πολίτες να περιμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας.

Αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας ισχυρίστηκε ότι η συντριβή, στην οποία σκοτώθηκαν 38 άνθρωποι την ημέρα των Χριστουγέννων, προκλήθηκε από πυρά ρωσικής αεράμυνας.

Το αεροπλάνο, το οποίο πετούσε από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, προς τη ρωσική πόλη Γκρόζνυ στην Τσετσενία, κατέπεσε σε χωράφι κοντά στο Ακτάου στο Καζακστάν αφού παρέκκλινε κατά εκατοντάδες μίλια από την προγραμματισμένη διαδρομή του. Είκοσι εννέα άνθρωποι επέζησαν της συντριβής.

Βίντεο φάνηκε να δείχνει το αεροπλάνο να πέφτει κατακόρυφα από τον ουρανό και να φλέγεται καθώς χτυπούσε στο έδαφος, ενώ υψώνονταν πυκνά, μαύρα νέφη καπνού.

Την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η έρευνα για τα αίτια της συντριβής βρίσκεται σε εξέλιξη, προσθέτοντας ότι θα ήταν λάθος να κάνουμε εικασίες πριν την ολοκλήρωσή της.

Ο πρόεδρος της γερουσίας του Καζακστάν τόνισε επίσης την Πέμπτη ότι η αιτία του δυστυχήματος παραμένει άγνωστη. «Καμία από αυτές τις χώρες – ούτε το Αζερμπαϊτζάν, η Ρωσία ούτε το Καζακστάν – δεν ενδιαφέρεται να κρύψει πληροφορίες. Όλες οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στο κοινό», δήλωσε ο Ashimbayev Maulen.

Τα σχόλιά τους ήρθαν αφού ο Andriy Kovalenko, επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, ανάρτησε στο X την Τετάρτη: «Σήμερα το πρωί, ένα αεροσκάφος Embraer 190 μιας αεροπορικής εταιρείας του Αζερμπαϊτζάν, που πετούσε από το Μπακού στο Γκρόζνι, καταρρίφθηκε από ρωσικό σύστημα αεράμυνας».

Εν τω μεταξύ, υπήρξαν εικασίες στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι το αεροπλάνο θα μπορούσε να είχε καταρριφθεί από τις γραμμές της ρωσικής αεράμυνας, που ενδεχομένως το πέρασαν για ουκρανικό drone.

Το κανάλι Telegram Fighterbomber, το οποίο πιστεύεται ότι διευθύνεται από τον Ilya Tumanov, υψηλόβαθμο αξιωματούχο του ρωσικού στρατού, κυκλοφόρησε ένα κλιπ που φαινόταν να δείχνει τρύπες στα συντρίμμια του αεροπλάνου, κάτι που κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι έμοιαζαν με το είδος της ζημιάς που προκαλείται από βομβαρδισμούς.

Το Fighterbomber είπε ότι είναι απίθανο οι τρύπες να προκλήθηκαν από πουλιά.

Ο εμπειρογνώμονας αεροπορίας από το Καζακστάν Serik Mukhtybayev είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Orda ότι το να προκλήθηκε συντριβή του αεροσκάφους από χτύπημα πουλιού, ήταν «σχεδόν αδύνατον» δεδομένου του ύψους στο οποίο πετούσε το αεροσκάφος όταν αντιμετώπισε πρόβλημα.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσης από το Flightradar24.com έδειξαν ότι το αεροσκάφος σχημάτισε τον αριθμό οκτώ ενώ πλησίαζε στο αεροδρόμιο στο Ακτάου, ενώ το ύψος του ανέβαινε και κατέβαινε σημαντικά τα τελευταία λεπτά της πτήσης προτού χτυπήσει στο έδαφος.

Ξεχωριστά, η FlightRadar24 ανέφερε διαδικτυακά ότι το αεροπλάνο αντιμετώπισε «ισχυρή εμπλοκή του GPS» που «έκανε το αεροσκάφος να μεταδίδει λάθος δεδομένα ADS-B», αναφερόμενος στις πληροφορίες που επιτρέπουν στους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων να παρακολουθούν αεροπλάνα κατά την πτήση. Η Ρωσία έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρεμπόδιση των εκπομπών GPS στην ευρύτερη περιοχή.

#BREAKING #JUSTIN The final moments of the #Azerbaijan Airlines plane before its crash in #Kazakhstan was captured by a passenger onboard.

Aftermath also included in the footage. #planecrash #KazakhstanPlaneCrash pic.twitter.com/LffJxcE0iB