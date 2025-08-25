ΔΙΕΘΝΗ
Αυτοί είναι οι 10 διάσημοι με τα υψηλότερα κέρδη για το 2024 που πέθαναν - Πρώτος ο Μάικλ Τζάκσον με $600 εκατ.

Η περιουσία του βασιλιά της ποπ σημείωσε μια τεράστια αύξηση τον Αύγουστο του 2024, μετά την απόφαση δικαστή

LifO Newsroom
Αυτοί είναι οι 10 διάσημοι με τα υψηλότερα κέρδη για το 2024 που πέθαναν - Πρώτος ο Μάικλ Τζάκσον με $600 εκατ.
Φωτ.: Forbes
Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Φρέντι Μέρκιουρι και η Γουίτνεϊ Χιούστον είναι στη λίστα του Forbes με τους διάσημους με τα υψηλότερα κέρδη για το 2024 που έχουν πεθάνει.

«Ο θάνατος», έγραψε κάποτε ο κριτικός της ποπ κουλτούρας Chuck Klosterman, «είναι το μόνο πράγμα που εγγυάται ότι ένας ροκ σταρ θα έχει μια κληρονομιά που εκτείνεται πέρα ​​από την προσωρινή ύπαρξη».

Το 2024, αρκετοί από τη μουσική σκηνή- συμπεριλαμβανομένων των Μάικλ Τζάκσον, Φρέντι Μέρκιουρι, Μπομπ Μάρλεϊ και Γουίτνεϊ Χιούστον- βρίσκονται για άλλη μια φορά στην κορυφή των πιο ακριβοπληρωμένων διασημοτήτων που έχουν «φύγει» από τη ζωή. Τα έσοδα από μουσικούς καταλόγους και οι συμφωνίες διαδοχής παραμένουν οι κορυφαίες πηγές εισοδήματος για τους καλλιτέχνες που έχουν πεθάνει.

Η περιουσία του βασιλιά της ποπ σημείωσε μια τεράστια νίκη τον Αύγουστο του 2024, αφού ένας δικαστής αποφάσισε ότι η πώληση καταλόγου ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων των δικαιωμάτων έκδοσης και ηχογραφημένων masters του στη Sony μπορούσε να προχωρήσει, παρά τις διαμαρτυρίες της μητέρας του, Κάθριν Τζάκσον. Στο μεταξύ, πολλαπλές πηγές εσόδων αυξάνουν τα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων των μιούζικαλ του MJ στο Μπρόντγουεϊ και των περιοδειών του. Συνολικά, το Forbes εκτιμά ότι ο Μάικλ Τζάκσον έχει κερδίσει περισσότερα από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια από τον θάνατό του το 2009.

Εν τω μεταξύ, ο Φρέντι Μέρκιουρι των Queen παραμένει βασιλιάς της ροκ στη μετά θάνατον ζωή, μπαίνοντας ξανά στη λίστα για πρώτη φορά από το 2020 με εκτιμώμενα κέρδη 250 εκατομμύρια δολάρια λόγω της πώλησης καταλόγου του συγκροτήματος ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Sony τον Ιούνιο του 2024. Τα έσοδα μοιράστηκαν μεταξύ του Μέρκιουρι και των εν ζωή αρχικών μελών του συγκροτήματος (Μπράιαν Μέι, Ρότζερ Τέιλορ και Τζον Ντίκον), σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει καλά τη συμφωνία.

Αλλά δεν είναι μόνο μουσικοί στη λίστα αφού ο πρωταγωνιστής των Friends, Μάθιου Πέρι, έγινε ο τηλεοπτικός ηθοποιός που μπήκε στη λίστα, «σε μια σπάνια κίνηση». Ο Πέρι, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του, εκτιμάται ότι αποκομίζει περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από δικαιώματα από την τεράστια επιτυχία της κωμικής σειράς.

Ακολουθεί η λίστα:

  • Michael Jackson (25/6/2009), 600 εκατ. δολάρια
  • Freddie Mercury (24/11/1991), 250 εκατ. δολάρια
  • Dr. Seuss (24/9/1991), 75 εκατ. δολάρια
  • Elvis Presley (16/8/1977), 50 εκατ. δολάρια
  • Ric Ocasek (15/9/2019), 45 εκατ. δολάρια
  • Prince (21/4/2016), 35 εκατ. δολάρια
  • Bob Marley (11/5/1981), 34 εκατ. δολάρια
  • Charles M. Schulz (12/2/ 2000), 30 εκατ. δολάρια
  • Matthew Perry (28/10/ 2023), 18 εκατ. δολάρια
  • John Lennon (8/12/1980), 17 εκατ. δολάρια

«Ο βασιλιάς της ποπ εξακολουθεί να βασιλεύει στη Γερμανία, χάρη στη διεθνή περιοδεία του MJ: The Michael Jackson Musical. Ο επί χρόνια δικηγόρος κληρονομιών του Τζάκσον, Τζον Μπράνκα, ισχυρίζεται ότι τα εισιτήρια για την πρεμιέρα στο Αμβούργο το 2025 είναι εξαντλημένα. Πρόσθετες παραγωγές στο Λονδίνο, το Λας Βέγκας και την περιοδεία στις ΗΠΑ- ξεχωριστά από την παράσταση στο Μπρόντγουεϊ- αποφέρουν 6 εκατομμύρια δολάρια εβδομαδιαίως» γράφει το Forbes.

Με πληροφορίες από Forbes

 
 
 
