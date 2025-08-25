ΔΙΕΘΝΗ
«Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον με όπλα, προκαλώντας φόβους για «στρατιωτική κατοχή». Σχέδια για αποστολή δυνάμεων και σε Σικάγο – Νέα Υόρκη.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνεται μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εξοπλίσει με όπλα μονάδες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον. Ορισμένοι φρουροί περιπολούν ήδη με πιστόλια και τυφέκια, ακολουθώντας αυστηρούς κανόνες εμπλοκής, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Μάρτυρες κατέγραψαν στρατιώτες με οπλισμό έξω από κεντρικούς σταθμούς της πρωτεύουσας, ενώ οι αρχές τονίζουν ότι η χρήση βίας θα επιτρέπεται «μόνο ως έσχατη λύση».

Η απόφαση του Τραμπ έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς εντάσσεται στη στρατηγική του πρώην προέδρου να επιβάλει ομοσπονδιακό έλεγχο σε πόλεις με Δημοκρατικούς δημάρχους. Ήδη εξετάζει την αποστολή Εθνοφρουράς και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Σικάγο και η Νέα Υόρκη.

Οι τοπικοί κυβερνήτες και δήμαρχοι αντιδρούν έντονα, κάνοντας λόγο για «στρατιωτική κατοχή» και απειλώντας με νομικές ενέργειες. Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, JB Pritzker, τόνισε ότι «ο Τραμπ προσπαθεί να κατασκευάσει κρίσεις για πολιτικά οφέλη», ενώ ο δήμαρχος του Σικάγο δήλωσε ξεκάθαρα: «Δεν χρειαζόμαστε στρατό στους δρόμους μας».

Παράλληλα, ακτιβιστές και οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι ο στόχος του Τραμπ είναι πολιτικός και ρατσιστικός, αφού οι περισσότερες πόλεις που στοχοποιεί έχουν μαύρους δημάρχους και πλειοψηφία μειονοτήτων.

Στην Ουάσινγκτον, πάντως, χιλιάδες στρατιώτες και ομοσπονδιακοί πράκτορες περιπολούν ήδη στους δρόμους, ενώ κάτοικοι και διαδηλωτές δηλώνουν ανήσυχοι για το νέο «καθεστώς φόβου».

Με πληροφορίες από Guardian

