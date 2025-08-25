ΔΙΕΘΝΗ
«Ντροπή και προσβολή» – Το Κίεβο εναντίον του Γούντι Άλεν για τη συμμετοχή του σε ρωσικό φεστιβάλ

Η ουκρανική κυβέρνηση καταδίκασε τον διάσημο σκηνοθέτη για τη συμμετοχή του στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Μόσχας

«Ντροπή και προσβολή» – Το Κίεβο εναντίον του Γούντι Άλεν για τη συμμετοχή του σε ρωσικό φεστιβάλ
Η συμμετοχή του Γούντι Άλεν Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Μόσχας προκάλεσε αντιδράσεις / Φωτ.: EPA
Η συμμετοχή του Γούντι Άλεν στο φεστιβάλ έφερε την άμεση αντίδραση του Κιέβου.

Σε ανακοίνωση του ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τη Δευτέρα, αναφέρεται, ότι: «Αυτό αποτελεί ντροπή και προσβολή για τα θύματα Ουκρανών ηθοποιών και σκηνοθετών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από Ρώσους εγκληματίες πολέμου, κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας».

Το υπουργείο προσθέτει: «Συμμετέχοντας σε ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει υποστηρικτές και φερέφωνα του Πούτιν, ο Άλεν εσκεμμένα κλείνει τα μάτια στις θηριωδίες που διαπράττει η Ρωσία στην Ουκρανία καθημερινά εδώ και 11 χρόνια. Ο πολιτισμός δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για να ξεπλένει εγκλήματα ή να λειτουργεί ως εργαλείο προπαγάνδας».

Την Κυριακή, ο Γούντι Άλεν εμφανίστηκε διαδικτυακά σε συζήτηση μαζί με κορυφαίους Ρώσους σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές και ηθοποιούς, πολλοί εκ των οποίων -όπως ο Φιόντορ Μπονταρτσούκ, που του πήρε συνέντευξη- έχουν εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή τους στη ρωσική εισβολή.

Ο βραβευμένος με τέσσερα Όσκαρ σκηνοθέτης μίλησε για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αναφέρθηκε σε μια παλαιότερη επίσκεψή του στη Σοβιετική Ένωση την οποία χαρακτήρισε «δυσάρεστη εμπειρία», ενώ παράλληλα εξήρε τον ρωσικό κινηματογράφο. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Άλεν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γυρίσει ταινία στη Ρωσία, αν του γίνει σχετική πρόταση.

«Αν υπήρχαν παρόμοιες προτάσεις, θα καθόμουν να σκεφτώ ποιο θα μπορούσε να είναι το σενάριο, για το πώς αισθάνεται κανείς στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη», φέρεται να δήλωσε.

Με πληροφορίες από Politico

