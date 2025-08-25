Ισραήλ: Αποχωρούμε από τον Λίβανο μόνο αν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμο να προχωρήσει σε μια «σταδιακή αποχώρηση» των δυνάμεών του από τον νότιο Λίβανο, εφόσον οι Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου αναλάβουν να αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ.

Η δήλωση ήρθε λίγες ημέρες μετά την έγκριση από το λιβανέζικο υπουργικό συμβούλιο ενός πλαισίου που παρουσίασε ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Τομ Μπάρακ, με στόχο τον αφοπλισμό της σιιτικής οργάνωσης.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την απόφαση της Βηρυτού «ιστορικής σημασίας», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συντονισμένης αποχώρησης σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Οι όροι του αμερικανικού σχεδίου για το Ισραήλ

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οδικό χάρτη, το Ισραήλ καλείται να σταματήσει τις επιθέσεις και να αποσυρθεί από λιβανικό έδαφος μέσα σε 15 ημέρες από τη στιγμή που η κυβέρνηση της χώρας προχωρήσει επισήμως στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις που κατέχουν πέντε στρατηγικά σημεία στον νότιο Λίβανο θα πρέπει να παραδώσουν τη θέση τους στον λιβανέζικο στρατό.

Ωστόσο, το Τελ Αβίβ συνεχίζει καθημερινές αεροπορικές επιδρομές, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ ότι επιχειρεί να ανασυγκροτήσει θέσεις νότια του ποταμού Λιτάνι. Μάλιστα, τη Δευτέρα που εκδόθηκε η ανακοίνωση, η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με τουλάχιστον έναν νεκρό.

Η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει πλήρως το σχέδιο, με τον ηγέτη της, Ναΐμ Κασέμ, να προειδοποιεί για κίνδυνο εμφυλίου εάν ο Λίβανος επιμείνει στην εφαρμογή του. Η οργάνωση δεν αναγνωρίζει την αμερικανική πρόταση, ενώ στο εσωτερικό της χώρας αυξάνονται οι ανησυχίες για κλιμάκωση της έντασης.

Η σύγκρουση Ισραήλ–Χεζμπολάχ ξέσπασε στα τέλη του 2023, μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Ένας χρόνος βομβαρδισμών και αντεπιθέσεων οδήγησε σε μια εύθραυστη εκεχειρία με όρο την αποχώρηση της Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού Λιτάνι και την αντικατάσταση του ισραηλινού στρατού από τον λιβανέζικο.

Παρότι η συμφωνία προέβλεπε την πλήρη αποχώρηση των IDF σε 60 ημέρες, ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν στο έδαφος, επικαλούμενες την παρουσία ενόπλων της Χεζμπολάχ στην περιοχή και την αργοπορία του Λιβανικού Στρατού να αναλάβει τον έλεγχο.

Με πληροφορίες από Financial Times