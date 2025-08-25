ΔΙΕΘΝΗ
Διπλωματική κόντρα Γαλλίας - ΗΠΑ: Ο πεθερός της Ιβάνκα Τραμπ κατηγορεί τον Μακρόν για αδράνεια απέναντι στον αντισημιτισμό

Ο Τσαρλς Κούσνερ, εβραϊκής καταγωγής και πεθερός της Ιβάνκα Τραμπ, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή ου απευθύνεται προσωπικά στον Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι οι συζητήσεις για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «τροφοδοτούν τη βία»

Φωτ: Getty Images
Η γαλλική κυβέρνηση κλήτευσε τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Παρίσι, Τσαρλς Κούσνερ, αφού εκείνος δημοσίευσε επιστολή με την οποία κατηγορεί τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού. Την κίνηση ανακοίνωσε την Κυριακή εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας.

Ο Κούσνερ, εβραϊκής καταγωγής και πεθερός της Ιβάνκα Τραμπ, της κόρης του Αμερικανού προέδρου, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή στη «Wall Street Journal», σε μια περίοδο έντονων τριβών ανάμεσα στη Γαλλία, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Στην επιστολή, που απευθύνεται προσωπικά στον Μακρόν, σημείωσε ότι τη Δευτέρα συμπληρώνονται 81 χρόνια από την Απελευθέρωση του Παρισιού, η οποία τερμάτισε τις μαζικές απελάσεις Εβραίων από τη Γαλλία υπό τη ναζιστική κατοχή.

Η επιστολή του Τσαρλς Κούσνερ στον Εμανουέλ Μακρόν

«Γράφω με βαθιά ανησυχία για τη δραματική άνοδο του αντισημιτισμού στη Γαλλία και για την ανεπαρκή αντίδραση της κυβέρνησής σας», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι «δεν περνά μέρα χωρίς επιθέσεις σε Εβραίους στον δρόμο, βεβηλώσεις συναγωγών ή σχολείων και βανδαλισμούς εβραϊκών καταστημάτων». Κάλεσε δε τον Γάλλο πρόεδρο να εφαρμόσει αυστηρότερα τους νόμους κατά των εγκλημάτων μίσους και να μετριάσει την κριτική προς το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι συζητήσεις για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «ενθαρρύνουν ακραίους και τροφοδοτούν βία».

Ο Αμερικανός πρέσβης υπογράμμισε ότι ο αντισημιτισμός, παρότι «διαχρονικό φαινόμενο στη Γαλλία», έχει «εκτοξευθεί μετά τη βάρβαρη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023» που προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα.

Η γαλλική απάντηση στις κατηγορίες για αντισημιτισμό

Η γαλλική απάντηση ήταν άμεση: «Η Γαλλία απορρίπτει κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι «οι ισχυρισμοί του πρέσβη είναι απαράδεκτοι». Ο Κούσνερ κλήθηκε επίσημα τη Δευτέρα στο υπουργείο. Το Παρίσι επικαλέστηκε τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961, η οποία απαγορεύει στους διπλωμάτες να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά μιας χώρας.

Η παρέμβαση Κούσνερ ήρθε λίγες ημέρες μετά από επιστολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον Μακρόν, στην οποία τον κατηγορούσε επίσης ότι με τη στάση του συμβάλλει στην άνοδο του αντισημιτισμού, επειδή υποστήριξε διεθνώς την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο έντονους επικριτές της ισραηλινής στρατηγικής στη Γάζα, ειδικά ως προς τις απώλειες αμάχων, ενώ ο Τραμπ παραμένει σταθερά στο πλευρό του Νετανιάχου. «Σήμερα, ο αντισιωνισμός είναι αντισημιτισμός, απλά και καθαρά», τόνισε ο Κούσνερ στην επιστολή του.

Ο Μακρόν, από την πλευρά του, έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον αντισημιτισμό ασύμβατο με τις αξίες της Γαλλίας και έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από συναγωγές και εβραϊκά κέντρα, καθώς τα περιστατικά μίσους αυξήθηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα.

Η Γαλλία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της δυτικής Ευρώπης, περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους, αλλά και σημαντική μουσουλμανική μειονότητα ευαίσθητη στο δράμα των Παλαιστινίων. Και οι δύο κοινότητες αναφέρουν αύξηση εγκλημάτων μίσους από τον Οκτώβριο του 2023.

Η πρόσφατη ανακοίνωση του Μακρόν ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει επίσημα παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ. Με αυτήν την κίνηση, το Παρίσι θα προστεθεί στις τουλάχιστον 147 χώρες που ήδη αναγνωρίζουν ή προγραμματίζουν να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη, σύμφωνα με δημοσίευμα των «New York Times».

Με πληροφορίες από Guardian

