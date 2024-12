Συντριβή επιβατικού αεροσκάφους στο Καζακστάν: Γιατί έκανε κύκλους πριν συντριβεί

Μόνο τον αριθμό όσων επέζησαν, μεταφέρουν οι αρχές του Καζακστάν, στην ενημέρωση για τον απολογισμό της συντριβής του αεροπλάνου στο Ακτάου.

Οι επιζώντες είναι 32 σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος.

Ωστόσο, αναφορικά με τον αριθμό των επιβαινόντων δεν συμφωνούν τα πρακτορεία με τις αρχές, που ισχυρίζονται πως το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines μετέφερε 62 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος, άρα 67 στο σύνολο. Διεθνή μέσα, από την άλλη, λένε ότι ήταν 72.

Σε κάθε περίπτωση, η ανησυχία των αρχών είναι οι δεκάδες νεκροί που ενδέχεται να ανασυρθούν από τα συντρίμμια. Η Telegraph γράφει για «πιθανούς 40 νεκρούς». «Τέσσερις σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής. Η Azerbaijan Airlines δήλωσε ότι το αεροσκάφος Embraer 190 πραγματοποίησε "αναγκαστική προσγείωση" στο αεροδρόμιο του Ακτάου, ενός κόμβου πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανατολική ακτή της Κασπίας Θάλασσας» γράφει.

Εκτός από τα θύματα του αεροπορικού ατυχήματος, ερωτήματα προκύπτουν και για τις κινήσεις που έκανε το αεροπλάνο, πριν προσκρούσει.

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν, το αεροσκάφος εμφανίζεται να κάνει στην ουσία κύκλους, πριν τη συντριβή και τη φωτιά που ξέσπασε. Η υπηρεσία Flightradar24, που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση των αεροσκαφών, εξήγησε ότι το Embraer 190 διέσχισε την Κασπία Θάλασσα, παρεκκλίνοντας της κανονικής του πορείας, προτού κάνει κύκλους πάνω από την περιοχή όπου κατέπεσε.

«Το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες», αναφέρει το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν διευκρινίζοντας πως στο σημείο επιχειρούν 150 διασώστες.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, 32 άνθρωποι επέζησαν» από τη συντριβή, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία του Αζερμπαϊτζάν.

«Δεν μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας προς το παρόν. Όλα τα σενάρια εξετάζονται...» υπογραμμίζεται.

