Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Οργή στην Ιταλία για τις εξωφρενικές τιμές στις παραλίες. Ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες φτάνουν έως και 117€ την ημέρα, με τις οικογένειες να εγκαταλείπουν τα beach clubs. Πώς η κρίση μισθών και η πολιτική αντιπαράθεση αλλάζουν το καλοκαίρι των Ιταλών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Unsplash
Κάθε χρόνο στην Ιταλία, κατά τις καυτές εβδομάδες γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο, την ιερή εθνική αργία του Αυγούστου, οι πόλεις αδειάζουν καθώς οι Ιταλοί κατευθύνονται μαζικά σε παραλίες και ορεινά θέρετρα. Όμως το φετινό καλοκαίρι, η παραδοσιακή αυτή ειδυλλιακή εικόνα σκιάστηκε από τις υπέρογκες τιμές για μια μέρα στην παραλία.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πληρώνω 50 ευρώ την ημέρα» για μια ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες, λέει η Μισέλ Γκουέρα, η οποία προτίμησε να απλώσει την πετσέτα της σε μία από τις ελάχιστες ελεύθερες παραλίες στη Σάντα Μαρινέλλα, 60 χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης. «Οι μισθοί είναι παγωμένοι εδώ και χρόνια, αλλά όλα γίνονται όλο και πιο ακριβά».

Η στασιμότητα των μισθών είναι χρόνιο πρόβλημα στην Ιταλία. Συνήθως οι πολίτες διαμαρτύρονται και προχωρούν παρακάτω, αλλά φέτος η οργή ξέσπασε πάνω στο κόστος μιας… ομπρέλας και δύο ξαπλωστρών. Οι τιμές που συχνά ξεπερνούν τα 100 ευρώ την ημέρα έκαναν τις παραλίες σχεδόν απρόσιτες για πολλές οικογένειες, με αποτέλεσμα τίτλους εφημερίδων όπως:

  • «Οι παραλίες αδειάζουν, οι ομπρέλες κοστίζουν χρυσάφι» (La Stampa)

  • «Διακοπές-εφιάλτης που καταστρέφουν τα όνειρα των Ιταλών» (Libero).

Στην Ιταλία, η ακτογραμμή ανήκει στο κράτος αλλά παραχωρείται σε πάνω από 7.000 οικογενειακά beach clubs, τα οποία χρεώνουν για χρήση ομπρελών, ντους, αποδυτηρίων, πάρκινγκ — ακόμα και πισίνας στα πιο ακριβά. Φέτος, οι τιμές κυμαίνονται από 24 έως και 117 δολάρια την ημέρα, ενώ σε δημοφιλή μέρη, όπως το Φόρτε ντεϊ Μάρμι στην Τοσκάνη, το κόστος για μια οικογένεια μπορεί να φτάσει τριπλάσια επίπεδα.

Οι ενώσεις των επιχειρηματιών υπερασπίζονται τις τιμές, τονίζοντας ότι και οι ίδιες αντιμετωπίζουν αυξημένα έξοδα, ενώ προσφέρουν υπηρεσίες ασφαλείας με ναυαγοσώστες. Αντίθετα, καταναλωτικές οργανώσεις και αντιπολίτευση μιλούν για «έκρηξη τιμών» που έχει οδηγήσει σε πτώση κατά 15% της επισκεψιμότητας τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με την ISTAT, η αγοραστική δύναμη των ιταλικών μισθών είναι σήμερα 9% χαμηλότερη από το 2021, ενώ η χώρα παραμένει χωρίς κατώτατο μισθό, σε αντίθεση με τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Η κόντρα πήρε και πολιτική διάσταση, με την κυβέρνηση να επικαλείται αύξηση του τουρισμού κατά 7,7% το 2024, ενώ επιχειρηματίες beach clubs αποδίδουν την πτώση επισκεψιμότητας κυρίως στον… άστατο καιρό του Ιουλίου.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει εδώ και χρόνια την Ιταλία να τερματίσει τα αυτόματα συμβόλαια παραχώρησης και να βγάλει τις άδειες σε διεθνείς διαγωνισμούς, κάτι που οι ιδιοκτήτες θεωρούν απειλή για τις οικογενειακές τους επιχειρήσεις.

Για πολλούς Ιταλούς όμως, το φετινό καλοκαίρι θα μείνει στη μνήμη ως το καλοκαίρι όπου οι ομπρέλες έγιναν… πολυτέλεια.

Με πληροφορίες από New York Times

