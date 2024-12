Συντριβή αεροσκάφους στο Καζακστάν: Αναφορές ότι μπορεί να χτυπήθηκε από αντιαεροπορικά πυρά

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της συντριβής επιβατικού αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines στο Καζακστάν, που σημειώθηκε σήμερα, 25 Δεκεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μπακού προς το Γκρόζνι, με αποτέλεσμα δεκάδες θύματα.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, που προκύπτουν από πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αεροσκάφος τύπου Embraer E190 φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές στην άτρακτο και το ουραίο τμήμα, ενώ ρωσικά στρατιωτικά κανάλια στο Telegram υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό το αεροπλάνο να δέχθηκε αντιαεροπορικά πυρά.

Την ώρα του συμβάντος, αναφορές από ρωσικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη Τσετσενία, κοντά στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι. Ένας επιβάτης που διασώθηκε δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι το αεροπλάνο επιχείρησε τρεις φορές να προσγειωθεί, αλλά απέτυχε. Στην τελευταία απόπειρα, ο ίδιος άκουσε μια ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να αποσπαστεί τμήμα της ατράκτου.

Η πιθανότητα να επλήγη το αεροπλάνο από αντιαεροπορικά πυρά που προορίζονταν για drones δεν έχει αποκλειστεί, ενώ το σενάριο αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη εκδοχή του δυστυχήματος, που αποδίδει τη συντριβή σε πρόσκρουση με σμήνος πουλιών.

Another video showing holes in the wreckage of Azerbaijan Airlines Embraer E190 (4K-AZ65) passenger plane that crashed in Kazakhstan on Wednesday. pic.twitter.com/rqkoKf2jOt