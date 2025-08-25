ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Ρωσία αλλάζει στρατηγική στην Αφρική: Η Wagner αντικαθίσταται από την Africa Corps

Μετά την αποτυχημένη ανταρσία της Wagner και την κακή φήμη της, η Ρωσία αντικαθιστά τους μισθοφόρους της στην Αφρική με την επίσημη παραστρατιωτική ομάδα Africa Corps, ενισχύοντας τον έλεγχο και τη νομιμότητα της Μόσχας στην περιοχή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Ρωσία αλλάζει στρατηγική στην Αφρική: Η Wagner αντικαθίσταται από την Africa Corps Facebook Twitter
0

Η ρωσική παραστρατιωτική ομάδα Wagner, γνωστή για την αποτυχημένη ανταρσία της κατά της Μόσχας και τις κατηγορίες για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αφρική, αντικαθίσταται σε μεγάλο μέρος της ηπείρου από μια νέα ομάδα, την Africa Corps. Σύμφωνα με ειδικούς, η Africa Corps ελέγχεται απευθείας από το Κρεμλίνο και αντικατοπτρίζει μια στρατηγική αναδιαμόρφωση της ρωσικής παρουσίας στην Αφρική, όπως αναφέρει το CNN.

Η Wagner είχε χρηματοδοτηθεί από τη ρωσική κυβέρνηση και το 2023 είχε επαινθεί από τον Βλαντίμιρ Πούτιν για «θάρρος και ηρωισμό». Για χρόνια αποτέλεσε κύριο εργαλείο της Μόσχας στο Σαχέλ, περιοχή που εκτείνεται από τη Σενεγάλη έως το Σουδάν, όπου επικρατούν επαναλαμβανόμενα πραξικοπήματα, εξεγέρσεις και ένοπλες ανταρσίες. Η αποχώρηση της Wagner από σημαντικά τμήματα της περιοχής δημιούργησε κενό που το Κρεμλίνο επιδιώκει να καλύψει με έναν πιο ελεγχόμενο και επίσημο στρατό.

Σε σύνοδο Ρωσίας-Αφρικής το 2023, ο Πούτιν αποκάλυψε ότι η Μόσχα είχε συνάψει στρατιωτικές συμφωνίες με πάνω από 40 αφρικανικές χώρες, παρέχοντας όπλα και εξοπλισμό. Το Κρεμλίνο καλύπτει σε κάποιο βαθμό το κενό που άφησαν οι δυτικές δυνάμεις, οι οποίες εκδιώχθηκαν από αρκετές κυβερνήσεις στο Σαχέλ λόγω αυξανόμενων αντιδυτικών συναισθημάτων. Σε χώρες όπως το Μάλι, όπου η Wagner υπέστη μεγάλες απώλειες, η νέα ομάδα συνεργάζεται με τους τοπικούς στρατούς για την αντιμετώπιση των ανταρτών.

Η Africa Corps δεν είναι αυτοδιοικούμενη όπως η Wagner. Υπάγεται στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας και αποτελείται από ελίτ διοικητές του ρωσικού στρατού. Η ομάδα προσελκύει πρώην και νυν μαχητές της Wagner, ενώ συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με τον στρατό του Μάλι και άλλες χώρες του Σαχέλ. Η Wagner έχει ήδη αποχωρήσει από το Μάλι, ολοκληρώνοντας μια τριετή αποστολή κατά των ανταρτών, ενώ παρόμοιες αποχωρήσεις συζητούνται στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου η Wagner δραστηριοποιείται από το 2018.

Η αλλαγή φαίνεται να είναι μέρος στρατηγικής του Πούτιν για ανασχεδιασμό της εικόνας της Μόσχας. Με το όνομα της Wagner αμαυρωμένο μετά την ανταρσία και τον θάνατο του ιδρυτή της, Γεβγκένι Πριγκόζιν, η Ρωσία θέλει να ενοποιήσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις υπό επίσημο κρατικό έλεγχο. Η Africa Corps προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο, νομιμότητα και μειώνει τους νομικούς κινδύνους για τη φήμη της Ρωσίας.

Η Wagner είχε εμπλακεί σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αγωγές από διεθνείς οργανώσεις, ενώ οι υπηρεσίες της στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία περιλάμβαναν προστασία του προέδρου, ανάκτηση εδαφών και αποτροπή ένοπλων ομάδων. Η αμοιβή της Wagner γινόταν με κρυφό τρόπο, ενώ εταιρείες συνδεδεμένες με τον Πριγκόζιν εξασφάλιζαν παραχωρήσεις για εξόρυξη χρυσού και διαμαντιών.

Η Africa Corps έχει ήδη επεκταθεί σε άλλες χώρες της Δυτικής Αφρικής, όπως Νίγηρας και Μπουρκίνα Φάσο, και συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις υπό τον έλεγχο του Κρεμλίνου, αντικαθιστώντας τον μισθοφορικό χαρακτήρα της Wagner με πιο επίσημη και κρατικά ελεγχόμενη παρουσία στην Αφρική.

Με πληροφορίες από CNN

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αφγανιστάν:

Διεθνή / Αφγανιστάν: «Μητέρες και παιδιά θα πεθάνουν» - Οι συνέπειες των περικοπών στην ανθρωπιστική βοήθεια από τις ΗΠΑ

Οι περικοπές χρηματοδότησης από τις ΗΠΑ έχουν οδηγήσει στην αναστολή ή το κλείσιμο 422 δομών υγείας στο Αφγανιστάν - Κάτοικοι απομακρυσμένων κοινοτήτων μιλούν για μια κατάσταση που «φλερτάρει» με τον θάνατο
LIFO NEWSROOM
Συρία: Καταργούνται δύο μηδενικά από τη λίρα – Νέα χαρτονομίσματα για να σωθεί η οικονομία

Διεθνή / Συρία: Καταργούνται δύο μηδενικά από τη λίρα – Νέα χαρτονομίσματα για να σωθεί η οικονομία

Η Συρία ετοιμάζει νέα τραπεζογραμμάτια αφαιρώντας δύο μηδενικά από τη λίρα για να αντιμετωπίσει την κατάρρευση της αξίας της - Τι σημαίνει για τις καθημερινές συναλλαγές και την πολιτική αλλαγή στη χώρα;
LIFO NEWSROOM
«Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Διεθνή / «Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον με όπλα, προκαλώντας φόβους για «στρατιωτική κατοχή». Σχέδια για αποστολή δυνάμεων και σε Σικάγο – Νέα Υόρκη.
LIFO NEWSROOM
Γάζα: «Δύο τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή, 20 οι νεκροί» - Αυτοί είναι οι τέσσερις δημοσιογράφοι μεταξύ των θυμάτων

Διεθνή / Γάζα: «Δύο τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή, 20 οι νεκροί» - Αυτοί είναι οι τέσσερις δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν

Το Ισραήλ στόχευσε και χτύπησε το νοσοκομείο Νάσερ - Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως το δεύτερο πλήγμα εξαπολύθηκε αφού διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι έσπευσαν στον χώρο όπου είχε σημειωθεί η πρώτη επίθεση
LIFO NEWSROOM
Κατάθλιψη, bullying, σεξισμός - Ο λόγος της νεότερης γερουσιάστριας στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας τα είχε όλα

Διεθνή / Κατάθλιψη, bullying, σεξισμός - Ο λόγος μιας 21χρονης γερουσιάστριας στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας τα είχε όλα

Η Σάρλοτ Γουόκερ δεν δίστασε να μιλήσει και για τη διαμάχη της με την πρόεδρο του κόμματος One Nation, Πολίν Χάνσον, η οποία την είχε αποκαλέσει «βρέφος στην πάνα»
LIFO NEWSROOM
ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διεθνή / Τουρκία: Πρόστιμο στον υπουργό Μεταφορών που έτρεχε με 225 χιλιόμετρα την ώρα - Ανέβασε και βίντεο στα social

Το βίντεο, με λαϊκή μουσική υπόκρουση και αποσπάσματα από ομιλία του Τούρκου προέδρου να εξαίρει τις κυβερνητικές υποδομές, δείχνει το κοντέρ του αυτοκινήτου
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις δημοσιογράφοι, σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ

Διεθνή / Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις δημοσιογράφοι, σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν το δεύτερο πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ εξαπολύθηκε αφού διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι έσπευσαν στον χώρο όπου είχε σημειωθεί η πρώτη επίθεση
LIFO NEWSROOM
Ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει στο Βιετνάμ: 325.000 κάτοικοι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Διεθνή / Ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει στο Βιετνάμ: 325.000 κάτοικοι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Ο Κατζίκι, ο πέμπτος τυφώνας που πλήττει το Βιετνάμ φέτος, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, στον Κόλπο του Τονκίν, όπου προκαλεί κύματα ύψους ως και 9,5 μέτρων
LIFO NEWSROOM
 
 