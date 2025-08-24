ΔΙΕΘΝΗ
Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Πρώτη δημόσια οικογενειακή εμφάνιση μετά την είδηση της μετακόμισης σε νέο σπίτι

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα μετακομίσουν στο Forest Lodge και θα αφήσουν το Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ

LifO Newsroom
Φωτ. Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον / X
Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους, μετά την είδηση της μετακόμισης σε νέο σπίτι στο Ουίνδσορ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον θα αφήσουν το Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ και θα μετακομίσουν στο Forest Lodge, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή. «Η οικογένεια της Ουαλίας θα μετακομίσει αργότερα φέτος», επιβεβαίωσε με τη σειρά του εκπρόσωπος του παλατιού του Κένσινγκτον στο CNN, όταν η είδηση άρχισε να γίνεται γνωστή.

Νωρίτερα σήμερα, οι δυο τους συνοδευόμενοι από τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, έδωσαν το παρών και παρακολουθήσουν μια λειτουργία στην εκκλησία Crathie Kirk, που βρίσκεται κοντά στη βασιλική κατοικία Balmoral στη Σκωτία.

Μάλιστα στην λειτουργία παρευρέθηκαν τόσο ο βασιλιάς Κάρολος, όσο και η βασίλισσα Καμίλα αλλά και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σε φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ διακρίνεται να οδηγεί ένα Range Rover, ενώ η Κέιτ Μίντλετον κάθεται στη θέση του συνοδηγού και τα παιδιά τους στις πίσω θέσεις του οχήματος.

Υπενθυμίζεται πως η βασιλική οικογένεια απολαμβάνει αυτή την περίοδο την καθιερωμένη καλοκαιρινή της απόδραση στα Χάιλαντς της Σκωτίας. Το Balmoral αποτελεί την παραδοσιακή θερινή κατοικία της οικογένειας από την εποχή της βασίλισσας Βικτωρίας, της οποίας ο σύζυγος, πρίγκιπας Άλμπερτ, αγόρασε την ιδιοκτησία το 1852.

Η έκταση των 50.000 στρεμμάτων στο Aberdeenshire είναι μία από τις δύο που ανήκαν ιδιωτικά στην βασίλισσα Ελισάβετ και πλέον στον βασιλιά Κάρολο.

Με πληροφορίες από PEOPLE

 
