Αεροπορικό δυστύχημα στο Καζακστάν: 38 νεκροί από τη συντριβή - Γιατί έπεσε το αεροσκάφος

Στους 38 ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines, στο Καζακστάν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καζακστάν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Το αεροσκάφος των Azerbaijan Airlines, με 67 επιβαίνοντες, εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ του Μπακού, της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν και του Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, σύμφωνα με την Azerbaijan Airlines. «Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή, 38 νεκροί», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κανάτ Μποζουμπάϊεφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax. Νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για 32 επιζώντες από το αεροπορικό δυστύχημα.

