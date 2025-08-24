ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τετραήμερη εργασία: Γιατί το «9-5» πέντε ημέρες την εβδομάδα είναι μοντέλο άλλου αιώνα και «δεν ταιριάζει πλέον»

Σχεδόν το 11% του εργατικού δυναμικού στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει πλέον ότι εργάζεται τέσσερις ημέρες σε πλήρη και μερική απασχόληση, σύμφωνα με ανάλυση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τετραήμερη εργασία: Γιατί το «9-5» πέντε ημέρες την εβδομάδα είναι μοντέλο άλλου αιώνα και «δεν ταιριάζει πλέον» Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Πάνω από 100.000 εργαζόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν στραφεί σε τετραήμερη εργασία (πλήρους απασχόλησης) την εβδομάδα μετά την πανδημία.

Πρόκειται για ένα επιπλέον σημάδι της επανάστασης στον κόσμο της εργασίας που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με ανάλυση.

Σχεδόν 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι δήλωσαν ότι είχαν εργασία πλήρους απασχόλησης τέσσερις ημέρες την εβδομάδα μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2024, αύξηση άνω των 100.000 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019, όταν 1,29 εκατομμύρια δήλωσαν αυτό το πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ακτιβιστές και ορισμένοι οικονομολόγοι λένε ότι η τετραήμερη εργασία ωφελεί τους εργαζόμενους δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για να χαλαρώσουν και ασκώντας λιγότερη πίεση στην ψυχική τους υγεία, ενώ παράλληλα βοηθά τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας τις προσλήψεις και τη διατήρηση του εργατικού δυναμικού.

Άλλα 100.000 άτομα δήλωσαν ότι εργάστηκαν με μερική απασχόληση, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019.

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο που αναφέρουν ότι εργάζονται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα έχει αυξηθεί από 9,8% το τελευταίο τρίμηνο του 2019 σε 10,9%, αντιπροσωπεύοντας 2,7 εκατομμύρια άτομα πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Τα στοιχεία δεν καθιστούν σαφές εάν όσοι εκμεταλλεύονται τις μικρότερες εβδομάδες εργασίας, έχουν συμπιέσει τις ώρες εργασίας τους ή έχουν προβεί σε μείωση μισθού.

Το ίδρυμα «4 Day Week», το οποίο κάνει εκστρατεία ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μικρότερες εβδομάδες εργασίας χωρίς απώλεια μισθών για το προσωπικό, ανέφερε ότι πάνω από 420 εταιρείες, που απασχολούν περισσότερους από 12.000 εργαζόμενους, έχουν υιοθετήσει την τετραήμερη εργασία μετά την πανδημία.

Αυτό βασίζεται στον αριθμό των εταιρειών που έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα πιστοποίησης εργοδοτών του ιδρύματος και σε εκείνες που έχουν δημοσιοποιήσει την ένταξη της τετραήμερης εργασίας στην καθημερινίτητα των εργαζομένων.

Το ίδρυμα ζητά να θεωρείται φυσιολογική η τετραήμερη εργασία 32 ωρών στη Βρετανία για όλους τους εργαζομένους, χωρίς να απαιτείται μείωση μισθού.

Ο Sam Hunt, συντονιστής επιχειρηματικού δικτύου στο ίδρυμα δήλωσε: «Η πενθήμερη εργασία 9-5, είναι ένα μοντέλο αιώνα που δεν ταιριάζει πλέον στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε σήμερα. Χρειαζόμαστε εδώ και καιρό μια ''ενημέρωση'', ένα update. Η τετραήμερη εργασία χωρίς απώλεια μισθού αφορά την ελευθερία, την ελευθερία να έχουμε πιο ευτυχισμένες, υγιείς και πιο ικανοποιητικές ζωές».

Η πανδημία ανέτρεψε τον κόσμο της εργασίας για πολλούς επαγγελματίες, μετατρέποντας την υβριδική εργασία στη «νέα κανονικότητα» για περισσότερο από το ένα τέταρτο των εργαζόμενων ενηλίκων στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με στοιχεία της ONS.

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένοι εργαζόμενοι να αναγκάζονται να αγωνίζονται για το δικαίωμα να συνεχίζουν να εργάζονται από το σπίτι, πόσω μάλλον να μειώσουν τον αριθμό των εργάσιμων ημερών τους.

Μια τοπική αρχή ηγείται της προσπάθειας. Το περιφερειακό συμβούλιο του South Cambridgeshire ψήφισε τον περασμένο μήνα την υιοθέτηση μόνιμα της τετραήμερης εργασίας, καθιστώντας το το πρώτο συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου που το κάνει. Το προσωπικό του μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, όπου αναμένεται να εκτελούν το 100% της εργασίας τους στο περίπου 80% των συμβατικών τους ωρών, χωρίς μείωση των αποδοχών.

Μετά από μια δοκιμαστική περίοδο 27 μηνών, το συμβούλιο δήλωσε ότι είχε καταγράψει αύξηση στην ταχύτητα χειρισμού των αιτήσεων στην πολεοδομία, επισκευών κατοικιών και επεξεργασίας παροχών. Επιπλέον, δήλωσε ότι είχε υπάρξει βελτίωση στο κίνητρο του προσωπικού, είχε μειώσει την εναλλαγή προσωπικού και είχε ετήσια εξοικονόμηση σχεδόν 400.000 λιρών, καλύπτοντας μόνιμα τις κενές θέσεις.

Είναι κατανοητό ότι πολλά άλλα συμβούλια εφαρμόζουν δοκιμαστικά την τετραήμερη εργασία.

Το περιφερειακό συμβούλιο του South Cambridgeshire είχε δεχθεί πιέσεις να εγκαταλείψει τη δοκιμαστική αυτή περίοδο από την προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση, η οποία εξέδωσε οδηγίες δηλώνοντας ότι δεν υποστήριζε την τετραήμερη εργασία στις τοπικές αρχές και δήλωσε ότι «δεν πίστευε ότι προσφέρει στους τοπικούς φορολογούμενους αξία για τα χρήματα».

Ωστόσο, η κυβέρνηση των Εργατικών απέσυρε τις οδηγίες τον Νοέμβριο. Αντ' αυτού, ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές ήταν «ανεξάρτητοι εργοδότες» που ήταν «δικαίως υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την οργάνωση του δικού τους εργατικού δυναμικού».

Η σκωτσέζικη κυβέρνηση ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας στις αρχές του 2024 και τα αποτελέσματα της ετήσιας δοκιμής που αφορούσε δύο φορείς του δημόσιου τομέα αναμένεται να δημοσιευτούν σύντομα.

Οι εταιρείες μάρκετινγκ και τεχνολογίας, καθώς και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα πρωτοπορούν στην υιοθέτηση της τετραήμερης εργασίας μέχρι στιγμής, σύμφωνα με έρευνα του ίδρύματος «4 Day Week».

Με πληροφορίες από Guardian

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Ζελένσκι συγκρούεται με τον Τραμπ για το Ντονμπάς – Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία

Διεθνή / Ο Ζελένσκι συγκρούεται με τον Τραμπ για το Ντονμπάς – Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει τις πιέσεις για παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί ειρηνευτική συμφωνία. Ποιο είναι το διακύβευμα για την Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Η αμερικανική αξιοπιστία αμφισβητείται στην Ασία: Οι σύμμαχοι σκέφτονται στρατηγική ανεξαρτησία

Διεθνή / Η αμερικανική αξιοπιστία αμφισβητείται στην Ασία: Οι σύμμαχοι σκέφτονται στρατηγική ανεξαρτησία

Η πολιτική Τραμπ και οι απρόβλεπτες ενέργειες των ΗΠΑ αναγκάζουν Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Αυστραλία να εξετάσουν εναλλακτικά σχέδια ασφάλειας στην Ασία, προκαλώντας αβεβαιότητα για την περιφερειακή σταθερότητα
THE LIFO TEAM
Η Ουκρανία χτυπά τη Ρωσία στην εθνική της γιορτή: Επίθεση με drone σε σταθμούς πυρηνικών και πετρελαίου

Διεθνή / Η Ουκρανία χτυπά τη Ρωσία στην εθνική της γιορτή: Επίθεση με drone σε σταθμούς πυρηνικών και πετρελαίου

Τις τελευταίες εβδομάδες, και την ώρα που εντείνονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία έχει εξαπολύσει δεκάδες drone εναντίον του ρωσικού εδάφους
LIFO NEWSROOM
Doulos Phos: Το πλοίο-θρύλος που έγινε ξενοδοχείο πολυτελείας και σώθηκε από τη διάλυση

Διεθνή / Doulos Phos: Το πλοίο-θρύλος που έγινε ξενοδοχείο πολυτελείας και σώθηκε από τη διάλυση

Το MV Doulos Phos, πρώην επιβατηγό πλοίο και αποστολικό σκάφος, μετατράπηκε σε ξενοδοχείο πολυτελείας στην Ινδονησία, διατηρώντας την ιστορική του κληρονομιά και προσφέροντας εμπειρία θάλασσας στην ξηρά
LIFO NEWSROOM
Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Διεθνή / Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Οργή στην Ιταλία για τις εξωφρενικές τιμές στις παραλίες. Ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες φτάνουν έως και 117€ την ημέρα, με τις οικογένειες να εγκαταλείπουν τα beach clubs. Πώς η κρίση μισθών και η πολιτική αντιπαράθεση αλλάζουν το καλοκαίρι των Ιταλών
LIFO NEWSROOM
Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Διεθνή / Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά στόχων στη Ρωσία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κρεμλίνο
LIFO NEWSROOM
Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Διεθνή / Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Το X-37B, το μυστικό διαστημικό αεροσκάφος του Πενταγώνου, εκτοξεύτηκε με πύραυλο της SpaceX από το Κένεντι - Η αποστολή του παραμένει άκρως απόρρητη, με στόχο δοκιμές σε τεχνολογίες αιχμής
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Διεθνή / Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Γερμανία αυξάνει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες, χαλαρώνει τον «φρένο χρέους» και δανείζεται μαζικά, προκαλώντας ανησυχία για το μέλλον της οικονομίας
LIFO NEWSROOM
Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Ο 83χρονος Τζον Χιουμ, πρώην κτηματομεσίτης και ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου ιδιωτικού κοπαδιού ρινόκερων, συνελήφθη στη Νότια Αφρική κατηγορούμενος για λαθρεμπόριο κεράτων
LIFO NEWSROOM
 
 