Τετραήμερη εργασία: Γιατί το «9-5» πέντε ημέρες την εβδομάδα είναι μοντέλο άλλου αιώνα και «δεν ταιριάζει πλέον»

Πάνω από 100.000 εργαζόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν στραφεί σε τετραήμερη εργασία (πλήρους απασχόλησης) την εβδομάδα μετά την πανδημία.

Πρόκειται για ένα επιπλέον σημάδι της επανάστασης στον κόσμο της εργασίας που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με ανάλυση.

Σχεδόν 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι δήλωσαν ότι είχαν εργασία πλήρους απασχόλησης τέσσερις ημέρες την εβδομάδα μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2024, αύξηση άνω των 100.000 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019, όταν 1,29 εκατομμύρια δήλωσαν αυτό το πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ακτιβιστές και ορισμένοι οικονομολόγοι λένε ότι η τετραήμερη εργασία ωφελεί τους εργαζόμενους δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για να χαλαρώσουν και ασκώντας λιγότερη πίεση στην ψυχική τους υγεία, ενώ παράλληλα βοηθά τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας τις προσλήψεις και τη διατήρηση του εργατικού δυναμικού.

Άλλα 100.000 άτομα δήλωσαν ότι εργάστηκαν με μερική απασχόληση, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019.

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο που αναφέρουν ότι εργάζονται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα έχει αυξηθεί από 9,8% το τελευταίο τρίμηνο του 2019 σε 10,9%, αντιπροσωπεύοντας 2,7 εκατομμύρια άτομα πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Τα στοιχεία δεν καθιστούν σαφές εάν όσοι εκμεταλλεύονται τις μικρότερες εβδομάδες εργασίας, έχουν συμπιέσει τις ώρες εργασίας τους ή έχουν προβεί σε μείωση μισθού.

Το ίδρυμα «4 Day Week», το οποίο κάνει εκστρατεία ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μικρότερες εβδομάδες εργασίας χωρίς απώλεια μισθών για το προσωπικό, ανέφερε ότι πάνω από 420 εταιρείες, που απασχολούν περισσότερους από 12.000 εργαζόμενους, έχουν υιοθετήσει την τετραήμερη εργασία μετά την πανδημία.

Αυτό βασίζεται στον αριθμό των εταιρειών που έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα πιστοποίησης εργοδοτών του ιδρύματος και σε εκείνες που έχουν δημοσιοποιήσει την ένταξη της τετραήμερης εργασίας στην καθημερινίτητα των εργαζομένων.

Το ίδρυμα ζητά να θεωρείται φυσιολογική η τετραήμερη εργασία 32 ωρών στη Βρετανία για όλους τους εργαζομένους, χωρίς να απαιτείται μείωση μισθού.

Ο Sam Hunt, συντονιστής επιχειρηματικού δικτύου στο ίδρυμα δήλωσε: «Η πενθήμερη εργασία 9-5, είναι ένα μοντέλο αιώνα που δεν ταιριάζει πλέον στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε σήμερα. Χρειαζόμαστε εδώ και καιρό μια ''ενημέρωση'', ένα update. Η τετραήμερη εργασία χωρίς απώλεια μισθού αφορά την ελευθερία, την ελευθερία να έχουμε πιο ευτυχισμένες, υγιείς και πιο ικανοποιητικές ζωές».

Η πανδημία ανέτρεψε τον κόσμο της εργασίας για πολλούς επαγγελματίες, μετατρέποντας την υβριδική εργασία στη «νέα κανονικότητα» για περισσότερο από το ένα τέταρτο των εργαζόμενων ενηλίκων στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με στοιχεία της ONS.

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένοι εργαζόμενοι να αναγκάζονται να αγωνίζονται για το δικαίωμα να συνεχίζουν να εργάζονται από το σπίτι, πόσω μάλλον να μειώσουν τον αριθμό των εργάσιμων ημερών τους.

Μια τοπική αρχή ηγείται της προσπάθειας. Το περιφερειακό συμβούλιο του South Cambridgeshire ψήφισε τον περασμένο μήνα την υιοθέτηση μόνιμα της τετραήμερης εργασίας, καθιστώντας το το πρώτο συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου που το κάνει. Το προσωπικό του μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, όπου αναμένεται να εκτελούν το 100% της εργασίας τους στο περίπου 80% των συμβατικών τους ωρών, χωρίς μείωση των αποδοχών.

Μετά από μια δοκιμαστική περίοδο 27 μηνών, το συμβούλιο δήλωσε ότι είχε καταγράψει αύξηση στην ταχύτητα χειρισμού των αιτήσεων στην πολεοδομία, επισκευών κατοικιών και επεξεργασίας παροχών. Επιπλέον, δήλωσε ότι είχε υπάρξει βελτίωση στο κίνητρο του προσωπικού, είχε μειώσει την εναλλαγή προσωπικού και είχε ετήσια εξοικονόμηση σχεδόν 400.000 λιρών, καλύπτοντας μόνιμα τις κενές θέσεις.

Είναι κατανοητό ότι πολλά άλλα συμβούλια εφαρμόζουν δοκιμαστικά την τετραήμερη εργασία.

Το περιφερειακό συμβούλιο του South Cambridgeshire είχε δεχθεί πιέσεις να εγκαταλείψει τη δοκιμαστική αυτή περίοδο από την προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση, η οποία εξέδωσε οδηγίες δηλώνοντας ότι δεν υποστήριζε την τετραήμερη εργασία στις τοπικές αρχές και δήλωσε ότι «δεν πίστευε ότι προσφέρει στους τοπικούς φορολογούμενους αξία για τα χρήματα».

Ωστόσο, η κυβέρνηση των Εργατικών απέσυρε τις οδηγίες τον Νοέμβριο. Αντ' αυτού, ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές ήταν «ανεξάρτητοι εργοδότες» που ήταν «δικαίως υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την οργάνωση του δικού τους εργατικού δυναμικού».

Η σκωτσέζικη κυβέρνηση ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας στις αρχές του 2024 και τα αποτελέσματα της ετήσιας δοκιμής που αφορούσε δύο φορείς του δημόσιου τομέα αναμένεται να δημοσιευτούν σύντομα.

Οι εταιρείες μάρκετινγκ και τεχνολογίας, καθώς και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα πρωτοπορούν στην υιοθέτηση της τετραήμερης εργασίας μέχρι στιγμής, σύμφωνα με έρευνα του ίδρύματος «4 Day Week».

