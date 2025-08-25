ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αφγανιστάν: «Μητέρες και παιδιά θα πεθάνουν» - Οι συνέπειες των περικοπών στην ανθρωπιστική βοήθεια από τις ΗΠΑ

Οι περικοπές χρηματοδότησης από τις ΗΠΑ έχουν οδηγήσει στην αναστολή ή το κλείσιμο 422 δομών υγείας στο Αφγανιστάν - Κάτοικοι απομακρυσμένων κοινοτήτων μιλούν για μια κατάσταση που «φλερτάρει» με τον θάνατο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αφγανιστάν: Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Τα τελευταία 12 χρόνια, η μικρή οικογενειακή κλινική υγείας στο Μελμαστόκ, μια απομακρυσμένη ορεινή κοινότητα στην κεντρική επαρχία Νταϊκούντι του Αφγανιστάν, έχει καταφέρει να λειτουργεί αδιάκοπα εν μέσω πολλών αναταράξεων — από την εξέγερση των Ταλιμπάν μέχρι την αποχώρηση των διεθνών στρατευμάτων και την κατάρρευση της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ κυβέρνησης στην Καμπούλ το 2021.

Από τότε, καθώς οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία, εκδίδοντας ξανά διατάγματα που καταπιέζουν τις γυναίκες, η κλινική και η 34χρονη μαία Άτιφα συνεχίζουν να παρέχουν ένα «σωσίβιο» για τις μητέρες και τα μικρά παιδιά. Μέχρι όμως αυτό το καλοκαίρι. Τον Ιούλιο, η κλινική έκλεισε οριστικά τις πόρτες της. Για την Άτιφα αυτό σημαίνει ένα πράγμα: «Μητέρες και παιδιά θα πεθάνουν».

Ο λόγος; Οι μαζικές περικοπές της Ουάσιγκτον στην ανθρωπιστική βοήθεια των ΗΠΑ, που μέχρι πρόσφατα ήταν η μεγαλύτερη πηγή αναπτυξιακής στήριξης για τους απλούς Αφγανούς. Αυτή η βοήθεια ήταν κρίσιμη για την επιβίωση των έργων υγείας και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων στη χώρα, μέσω του ΟΗΕ και των συνεργατών του. Ωστόσο, από τον Αύγουστο φέτος, οι περικοπές χρηματοδότησης έχουν οδηγήσει στην αναστολή ή το κλείσιμο 422 δομών υγείας στη χώρα. (Ως δικαιολογία για τις περικοπές, ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ επικαλέστηκε αναφορές για απόπειρες των Ταλιμπάν να παρεμποδίσουν τη βοήθεια.)

Αφγανιστάν: Τι σημαίνουν για τις γυναίκες και τα παιδιά οι περικοπές στην ανθρωπιστική βοήθεια από τις ΗΠΑ Facebook Twitter
Η Ατίφα λέει πως πλέον δεν έχει ούτε τα κατάλληλα εργαλεία για να δουλέψει ιδιωτικά/ Φωτογραφία: Time Magazine

Επίσημα γνωστές ως «Family Health Houses» και στελεχωμένες από μαίες όπως η Άτιφα, έναν καθαριστή και έναν φρουρό, οι κλινικές παρείχαν φροντίδα σε γυναίκες και παιδιά σε περιοχές όπου οι κοινότητες δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες δομές υγείας. Σε εθνικό επίπεδο, περισσότερες από 100 τέτοιες κλινικές έκλεισαν λόγω των περικοπών. Η επίδραση, σε πολλές περιπτώσεις, ήταν καταστροφική.

Τον Απρίλιο, ο Άλι Χασάν έσπευσε με την έγκυο σύζυγό του Μαριάμ στην τοπική «Family Health House» στο Τάικο, άλλη μια απομακρυσμένη κοινότητα του Νταϊκούντι, όταν εκείνη παραπονέθηκε για πόνο και πίστευε ότι ήταν κοντά στον τοκετό. Μετά από ώρες αναμονής για τη μαία, συνειδητοποίησαν ότι η κλινική είχε κλείσει. Η μαία είχε απολυθεί. Απελπισμένοι για ιατρική βοήθεια, κατευθύνθηκαν σε ένα νοσοκομείο του δήμου, περίπου πέντε ώρες με το αυτοκίνητο. Ήταν πολύ μακριά. Τόσο η Μαριάμ, 38 ετών, όσο και το παιδί τους υπέκυψαν λίγο μετά την άφιξή τους στο νοσοκομείο. «Υπήρχε πιθανότητα να σώσουμε και τη μητέρα και το παιδί… ή τουλάχιστον τη μητέρα [αν η κλινική ήταν ανοιχτή]», είπε η Σεδίκα, μαία στο νοσοκομείο του δήμου, στο TIME.

«Όλες φοβόμαστε ότι εμείς ή τα παιδιά μας μπορεί να πεθάνουμε»

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Εζταουλάχ Αλιζάντα, συμφώνησε, προσθέτοντας: «Αυτές οι γυναίκες ζουν πολύ μακριά και μερικές φορές ο τοκετός ξεκινά κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Μέχρι να φτάσουν, είναι κοντά στο να πεθάνουν». Παγκοσμίως, η τάση έχει κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η πολυετής παρέμβαση τοπικών και διεθνών φορέων έχει κάνει τις γυναίκες σήμερα πιο πιθανό να επιβιώσουν από τον τοκετό σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν, με τη μητρική θνησιμότητα — δηλαδή τους θανάτους γυναικών ανά 100.000 γεννήσεις — να έχει μειωθεί κατά 40% από το 2000 έως το 2023, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Αλλά οι περικοπές θα μπορούσαν να ωθήσουν το Αφγανιστάν, που ήδη υποφέρει από σχετικά υψηλά ποσοστά μητρικών θανάτων, ακόμα πιο πίσω. Σχεδόν τα δύο τρίτα των παγκόσμιων μητρικών θανάτων συμβαίνουν σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, που επηρεάζονται από «ευθραυστότητα ή σύγκρουση», σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όπως είπε η Κουρσίτ, 30χρονη έγκυος στο TIME: «Όλες φοβόμαστε ότι εμείς ή τα παιδιά μας μπορεί να πεθάνουμε».

Πέρα από τις έγκυες γυναίκες, οι κλινικές παρείχαν φροντίδα και για τα μικρά παιδιά — και τα «λουκέτα» έχουν προκαλέσει φόβο σε πολλούς, όπως στην 24χρονη Μαριάμ που έχει τρία μικρά παιδιά. Πέρυσι, έχασε την 5 μηνών κόρη της όταν εκείνη αρρώστησε. Μη έχοντας χρήματα για ταξί, η Μαριάμ προσπαθούσε να την οδηγήσει πεζή στην πλησιέστερη κλινική, περίπου μία ώρα από το σπίτι της. Τώρα, η πλησιέστερη δομή υγείας απέχει τη διπλάσια απόσταση ακόμα και με αυτοκίνητο. «Ο χειμώνας [όταν η περιοχή καλύπτεται από χιόνι, περιορίζοντας την κίνηση]», λέει στο TIME, «είναι ακόμα πιο τρομακτικός».

Για τις μαίες, το κλείσιμο των κλινικών τούς έχουν στερήσει τα προς το ζην σε μια ήδη σοβαρά καταπονημένη οικονομία. «Γίνομαι πιο αδύναμη και μεγαλύτερη κάθε μέρα», είπε η Γκουλ Τσαμάν, μαία στην κοιλάδα Βάρας στο Νταϊκούντι, στο TIME, φοβούμενη τι θα συμβεί όταν εξαντλήσει τις αποταμιεύσεις της. «Φοβάμαι για μένα και για το μέλλον των παιδιών μου».

Η Άτιφα, η μαία στο Μελμαστόκ, επίσης φοβάται. Λέει ότι πλέον δεν έχει ούτε τα απαραίτητα υλικά για να δουλέψει ιδιωτικά και αναγκάζεται να απορρίπτει τους ασθενείς της.

Δυστυχώς, οι χειρότεροι φόβοι της επαληθεύτηκαν όταν μπήκε σε τοκετό τον Ιούλιο. Χωρίς προμήθειες για να βοηθήσει με ασφάλεια τη Σόγκρα, η Άτιφα την παρέπεμψε σε άλλη κλινική περίπου δύο ώρες μακριά με αυτοκίνητο. «Δεν ξέρω αν συνέβη στο δρόμο ή σε εκείνη την κλινική», λέει η Άτιφα, «αλλά έχασε το παιδί της».

Με πληροφορίες από Time Magazine

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συρία: Καταργούνται δύο μηδενικά από τη λίρα – Νέα χαρτονομίσματα για να σωθεί η οικονομία

Διεθνή / Συρία: Καταργούνται δύο μηδενικά από τη λίρα – Νέα χαρτονομίσματα για να σωθεί η οικονομία

Η Συρία ετοιμάζει νέα τραπεζογραμμάτια αφαιρώντας δύο μηδενικά από τη λίρα για να αντιμετωπίσει την κατάρρευση της αξίας της - Τι σημαίνει για τις καθημερινές συναλλαγές και την πολιτική αλλαγή στη χώρα;
LIFO NEWSROOM
«Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Διεθνή / «Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον με όπλα, προκαλώντας φόβους για «στρατιωτική κατοχή». Σχέδια για αποστολή δυνάμεων και σε Σικάγο – Νέα Υόρκη.
LIFO NEWSROOM
Γάζα: «Δύο τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή, 20 οι νεκροί» - Αυτοί είναι οι τέσσερις δημοσιογράφοι μεταξύ των θυμάτων

Διεθνή / Γάζα: «Δύο τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή, 20 οι νεκροί» - Αυτοί είναι οι τέσσερις δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν

Το Ισραήλ στόχευσε και χτύπησε το νοσοκομείο Νάσερ - Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως το δεύτερο πλήγμα εξαπολύθηκε αφού διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι έσπευσαν στον χώρο όπου είχε σημειωθεί η πρώτη επίθεση
LIFO NEWSROOM
Κατάθλιψη, bullying, σεξισμός - Ο λόγος της νεότερης γερουσιάστριας στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας τα είχε όλα

Διεθνή / Κατάθλιψη, bullying, σεξισμός - Ο λόγος μιας 21χρονης γερουσιάστριας στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας τα είχε όλα

Η Σάρλοτ Γουόκερ δεν δίστασε να μιλήσει και για τη διαμάχη της με την πρόεδρο του κόμματος One Nation, Πολίν Χάνσον, η οποία την είχε αποκαλέσει «βρέφος στην πάνα»
LIFO NEWSROOM
ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διεθνή / Τουρκία: Πρόστιμο στον υπουργό Μεταφορών που έτρεχε με 225 χιλιόμετρα την ώρα - Ανέβασε και βίντεο στα social

Το βίντεο, με λαϊκή μουσική υπόκρουση και αποσπάσματα από ομιλία του Τούρκου προέδρου να εξαίρει τις κυβερνητικές υποδομές, δείχνει το κοντέρ του αυτοκινήτου
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις δημοσιογράφοι, σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ

Διεθνή / Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις δημοσιογράφοι, σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν το δεύτερο πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ εξαπολύθηκε αφού διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι έσπευσαν στον χώρο όπου είχε σημειωθεί η πρώτη επίθεση
LIFO NEWSROOM
Ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει στο Βιετνάμ: 325.000 κάτοικοι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Διεθνή / Ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει στο Βιετνάμ: 325.000 κάτοικοι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Ο Κατζίκι, ο πέμπτος τυφώνας που πλήττει το Βιετνάμ φέτος, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, στον Κόλπο του Τονκίν, όπου προκαλεί κύματα ύψους ως και 9,5 μέτρων
LIFO NEWSROOM
 
 