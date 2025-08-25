ΔΙΕΘΝΗ
Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο ηθοποιός Τζέρι Άντλερ, ο «Χες» των «Sopranos»

Εργάστηκε δεκαετίες στα παρασκήνια του Μπρόντγουεϊ, σε παραγωγές όπως η πρωτότυπη «Ωραία μου Κυρία», πριν γνωρίσει τη μεγάλη αναγνώριση με τους «Sopranos»

Φωτ: Getty Images
Ο Τζέρι Άντλερ, ο ηθοποιός που το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε κυρίως από τον ρόλο του συμβούλου Χέρμαν «Χες» Ράμπκιν στη θρυλική σειρά «The Sopranos», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, «έσβησε ήρεμα στον ύπνο του» το Σάββατο.

Ο Άντλερ μπήκε αργά στον κόσμο της υποκριτικής, όταν πλησίαζε τα 60, καθώς μέχρι τότε εργαζόταν για δεκαετίες στα παρασκήνια του Μπρόντγουεϊ.  Γεννημένος στο Μπρούκλιν, εργάστηκε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες ως σκηνοθέτης, stage manager και επιβλέπων παραγωγών, συνεργαζόμενος με ηθοποιούς όπως η Τζούλι Άντριους, η Άντζελα Λάνσμπερι και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Συμμετείχε σε πάνω από 50 παραγωγές, μεταξύ των οποίων το πρωτότυπο «Ωραία μου κυρία» το 1956, με την τότε 20χρονη Άντριους, το «Coco» του 1969 με την Κάθριν Χέπμπορν στον ρόλο της Κοκό Σανέλ, καθώς και το «Annie» το 1977 και το «Camelot» το 1980 με τον Μπάρτον.

Το 1992 έκανε την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στην κάμερα, στην ταινία «The Public Eye», έπειτα από τηλεφώνημα φίλου που τον κάλεσε για έναν ρόλο, ενώ ο ίδιος σκεφτόταν να αποσυρθεί. Ακολούθησαν εμφανίσεις σε ταινίες όπως το «Manhattan Murder Mystery» του 1993 και το «Getting Away with Murder» του 1996.

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με τους «Sopranos» του HBO, όπου υποδύθηκε τον Χες, φίλο του πατέρα του Τόνι Σοπράνο και στενό του σύμβουλο. Αργότερα απέσπασε ρόλους στις σειρές «The Good Wife» και «The Good Fight» του CBS ως ο δικηγόρος Χάουαρντ Λάιμαν, στο «Rescue Me» του FX ως αρχηγός πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη, αλλά και σε «Northern Exposure» και «Mad About You». Εμφανίστηκε επίσης ως guest σε σειρές όπως το «Curb Your Enthusiasm» και το «The West Wing».

Ο Άντλερ επέστρεψε και στο Μπρόντγουεϊ ως ηθοποιός, το 2000 με το «Taller than a Dwarf» και το 2015 με το «Fish in the Dark», ολοκληρώνοντας έτσι έναν κύκλο που ξεκίνησε δεκαετίες νωρίτερα στα παρασκήνια του θεάτρου.

Με πληροφορίες από BBC

