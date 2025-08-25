ΔΙΕΘΝΗ
Ισραήλ: Ο αρχηγός του στρατού καλεί τον Νετανιάχου να αποδεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο Εγιάλ Ζαμίρ έχει εκφράσει την αντίθεσή του με το σχέδιο του Νετανιάχου για μια πλήρη κατάληψη της Γάζας

Ο επικεφαλής των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ/Φωτογραφία: X
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) δήλωσε ότι υπάρχει «συμφωνία στο τραπέζι» για τους εναπομείναντες ομήρους στη Γάζα.

Ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ φέρεται να είπε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια συμφωνία και πλέον «η μπάλα βρίσκεται στα χέρια» του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως μετέδωσε το ισραηλινό μέσο Channel 13 News.

Αύριο, Τρίτη το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ αναμένεται να συζητήσει την τελευταία πρόταση που προώθησαν διαμεσολαβητές και την οποία η Χαμάς έχει αποδεχθεί πριν από μία εβδομάδα.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών ανέφερε ότι ο Ζαμίρ εξέφρασε «αυτό που ζητά η πλειονότητα των Ισραηλινών», δηλαδή μια συμφωνία για την επιστροφή και των 50 ομήρων, εκ των οποίων εκτιμάται ότι οι 20 είναι ακόμη ζωντανοί, και τον τερματισμό του πολέμου.

Η ομάδα προγραμματίζει νέα ημέρα μαζικών διαδηλώσεων την Τρίτη.

Η πιο πρόσφατη πρόταση, που κατατέθηκε από διαμεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ, φέρεται να βασίζεται σε ένα πλαίσιο που είχε παρουσιάσει τον Ιούνιο ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ. Σύμφωνα με αυτό, η Χαμάς θα απελευθέρωνε περίπου τους μισούς ομήρους σε δύο φάσεις μέσα σε μια αρχική 60ήμερη εκεχειρία. Θα ακολουθούσαν διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Το γραφείο του Νετανιάχου είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το Ισραήλ θα αποδεχόταν συμφωνία μόνο αν «όλοι οι όμηροι απελευθερωθούν ταυτόχρονα».

Το Σάββατο, αεροπλάνα και άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές της Πόλης της Γάζας, καθώς το Ισραήλ συνέχιζε το σχέδιό του να καταλάβει τη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Λωρίδας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δεσμευτεί να νικήσει τη Χαμάς, αγνοώντας τις επικρίσεις τόσο της διεθνούς κοινότητας όσο και του ίδιου του Ζαμίρ για την πρόθεσή του να επεκτείνει τον πόλεμο.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ο Ζαμίρ έχει εκφραστεί κατά της πλήρους κατοχής, επικαλούμενος τον κίνδυνο για τις ζωές των ομήρων αλλά και τον κίνδυνο να βαλτώσει ένας ήδη εξαντλημένος στρατός στη Γάζα.

Η επίθεση θα εκτόπιζε βίαια ένα εκατομμύριο ανθρώπους από την Πόλη της Γάζας σε στρατόπεδα στον νότο, αλλά το Ισραήλ δεν έχει δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εισέλθουν τα στρατεύματά του στην πόλη.

Ο Νετανιάχου φέρεται να θέλει ολόκληρη η πόλη να βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από τις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα – περίπου το 90% του πληθυσμού – έχουν ήδη εκτοπιστεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας μηχανισμός παρακολούθησης της πείνας που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι πλέον υπάρχει επίσημα λιμός στη Γάζα και ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι στην πόλη αντιμετωπίζουν «πείνα, εξαθλίωση και θάνατο».

Ο ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι αυτό οφείλεται άμεσα στους ισραηλινούς περιορισμούς στην είσοδο τροφίμων και βοήθειας στη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την αναφορά του μηχανισμού «κατάφωρο ψέμα», αρνούμενο ότι υπάρχει λιμός εκεί.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 άλλοι απήχθησαν.

Η ισραηλινή επίθεση έχει σκοτώσει περισσότερους από 62.686 Παλαιστινίους, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς και τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

Με πληροφορίες από BBC

