Συντριβή επιβατικού αεροσκάφους στο Καζακστάν - Βίντεο ντοκουμέντο

Επιβατικό αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου του Καζακστάν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν επιβεβαίωσε ότι αεροπλάνο που εκτελούσε την πτήση Μπακού-Γκρόζνι συνετρίβη κοντά στην Άχταου, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων. Οι αρχές του Καζακστάν δήλωσαν ότι οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι υπάρχουν 14 επιζώντες, ενώ εκφράζονται φόβοι για δεκάδες νεκρούς μετά τη συντριβή του επιβατικού αεροσκάφους.

«Προς το παρόν 14 τραυματίες έχουν διακομιστεί στο περιφερειακό νοσοκομείο», οι πέντε από τους οποίους είναι στην εντατική, ανακοίνωσε η τοπική υπηρεσία υγείας που υπάγεται στο υπουργείο Υγείας του Καζακστάν.

Σύμφωνα με τις αρχές του Καζακστάν, στο αεροπλάνο επέβαιναν 67 άνθρωποι, 62 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος.

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι το αεροπλάνο διαχειριζόταν η εταιρεία Azerbaijan Airlines και είχε αναχωρήσει από το Μπακού με προορισμό το Γκρόζνι της Τσετσενίας στη Ρωσία, αλλά λόγω ομίχλης στο Γκρόζνι η πτήση είχε εκτραπεί. Από την πλευρά της η εταιρεία Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε ότι πρόκειται για ένα Embraer 190, το οποίο «έκανε αναγκαστική προσγείωση».

