Συντριβή επιβατικού αεροσκάφους στο Καζακστάν: 28 επιζώντες ανάμεσά τους δύο παιδιά

Έως τώρα 28 άνθρωποι έχουν επιζήσει μετά τη συντριβή αεροπλάνου της αεροπορικής εταιρείας Azerbaijan Airlines κοντά στην πόλη Άχταου, στο δυτικό Καζακστάν, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές ιατρικές αρχές.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 28 επιζώντες, μεταξύ αυτών δύο παιδιά. Όλοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο», ανέφερε το υπουργείο έκτακτης ανάγκης του Καζακστάν στο Telegram.

Σύμφωνα με τις αρχές του Καζακστάν, στο αεροπλάνο επέβαιναν 67 άνθρωποι, 62 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος. Η υπηρεσία Τύπου του υπουργείου Μεταφορών του Καζακστάν ανέφερε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν 37 πολίτες του Αζερμπαϊτζάν, έξι πολίτες του Καζακστάν, τρεις πολίτες της Κιργιζίας και 16 Ρώσοι πολίτες.

Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190AR (4K-AZ65) passenger plane traveling from Baku to Grozny crashes near Aktau, Kazakhstan earlier today. There were 72 occupants including five crew members.



