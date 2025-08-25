ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αγγλία: Η στιγμή της δραματικής αναγκαστικής προσγείωσης αερόστατου σε κατοικημένη περιοχή

Το αερόστατο πέρασε ξυστά από σπίτια και κολόνες πριν προσγειωθεί ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αγγλία: Δραματική αναγκαστική προσγείωση αερόστατου σε κατοικημένη περιοχή Facebook Twitter
Φωτ: Χ
0

Σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν το Σάββατο το πρωί στο Μπέντφορντ της ανατολικής Αγγλίας, όταν αερόστατο κατέβηκε απότομα και προσγειώθηκε στη μέση κατοικημένου δρόμου, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών.

Ο Σαμ Κόλνταμ, που εκείνη την ώρα έκανε βόλτα τον σκύλο του με τη σύντροφό του, Σιάν Κινγκ, δήλωσε ότι το αερόστατο κατέβηκε γύρω στις 9.30 π.μ. στη Bower Street. Η Κινγκ κατέγραψε σε βίντεο την προσπάθεια του πιλότου να το φέρει σε ασφαλές σημείο ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, κολόνες ηλεκτροδότησης και καλώδια.

Στο βίντεο φαίνονται κάτοικοι να τρέχουν να βοηθήσουν. Τελικά κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το αερόστατο τραβώντας τα σχοινιά καθοδήγησης, αποτρέποντας έτσι την πρόσκρουση σε σπίτια ή οχήματα.

Αγγλία: Δραματική αναγκαστική προσγείωση αερόστατου σε κατοικημένη περιοχή Facebook Twitter
Φωτ: Χ

«Ήταν απίστευτο. Κατέβαινε γρήγορα και ανεξέλεγκτα, παραλίγο να χτυπήσει τις σειρές σπιτιών και τις κολόνες», είπε η Τζόρτζια Μπάλατς, της οποίας ο σύντροφος βοήθησε κρατώντας ένα σχοινί ασφαλείας που πέταξε ο πιλότος. «Τελικά έκανε σχεδόν τέλεια προσγείωση ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα», πρόσθεσε.

Η Βρετανική Λέσχη Αερόστατων και Αερόπλοιων επιβεβαίωσε στο BBC ότι το αερόστατο «προσγειώθηκε χωρίς επεισόδιο» και όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά.

Αγγλία: Δραματική αναγκαστική προσγείωση αερόστατου σε κατοικημένη περιοχή Facebook Twitter
Φωτ: Χ

Σύμφωνα με το ScienceDirect, στη Βρετανία έχουν καταγραφεί μόλις 98 περιστατικά με αερόστατα σε διάστημα σχεδόν τριών δεκαετιών (1976–2004). Όλες οι πτήσεις υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (CAA), με τους επαγγελματίες πιλότους να απαιτείται να διαθέτουν ειδική εμπορική άδεια.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) είχε ανακοινώσει έρευνα σε μία σύντριφη αερόστατου που σημειώθηκε στο Έσεξ, έπειτα από τεχνική βλάβη στο «περίβλημα» του σκάφους.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συρία: Καταργούνται δύο μηδενικά από τη λίρα – Νέα χαρτονομίσματα για να σωθεί η οικονομία

Διεθνή / Συρία: Καταργούνται δύο μηδενικά από τη λίρα – Νέα χαρτονομίσματα για να σωθεί η οικονομία

Η Συρία ετοιμάζει νέα τραπεζογραμμάτια αφαιρώντας δύο μηδενικά από τη λίρα για να αντιμετωπίσει την κατάρρευση της αξίας της - Τι σημαίνει για τις καθημερινές συναλλαγές και την πολιτική αλλαγή στη χώρα;
LIFO NEWSROOM
«Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Διεθνή / «Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον με όπλα, προκαλώντας φόβους για «στρατιωτική κατοχή». Σχέδια για αποστολή δυνάμεων και σε Σικάγο – Νέα Υόρκη.
LIFO NEWSROOM
Γάζα: «Δύο τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή, 20 οι νεκροί» - Αυτοί είναι οι τέσσερις δημοσιογράφοι μεταξύ των θυμάτων

Διεθνή / Γάζα: «Δύο τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή, 20 οι νεκροί» - Αυτοί είναι οι τέσσερις δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν

Το Ισραήλ στόχευσε και χτύπησε το νοσοκομείο Νάσερ - Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως το δεύτερο πλήγμα εξαπολύθηκε αφού διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι έσπευσαν στον χώρο όπου είχε σημειωθεί η πρώτη επίθεση
LIFO NEWSROOM
Κατάθλιψη, bullying, σεξισμός - Ο λόγος της νεότερης γερουσιάστριας στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας τα είχε όλα

Διεθνή / Κατάθλιψη, bullying, σεξισμός - Ο λόγος μιας 21χρονης γερουσιάστριας στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας τα είχε όλα

Η Σάρλοτ Γουόκερ δεν δίστασε να μιλήσει και για τη διαμάχη της με την πρόεδρο του κόμματος One Nation, Πολίν Χάνσον, η οποία την είχε αποκαλέσει «βρέφος στην πάνα»
LIFO NEWSROOM
ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διεθνή / Τουρκία: Πρόστιμο στον υπουργό Μεταφορών που έτρεχε με 225 χιλιόμετρα την ώρα - Ανέβασε και βίντεο στα social

Το βίντεο, με λαϊκή μουσική υπόκρουση και αποσπάσματα από ομιλία του Τούρκου προέδρου να εξαίρει τις κυβερνητικές υποδομές, δείχνει το κοντέρ του αυτοκινήτου
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις δημοσιογράφοι, σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ

Διεθνή / Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις δημοσιογράφοι, σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν το δεύτερο πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ εξαπολύθηκε αφού διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι έσπευσαν στον χώρο όπου είχε σημειωθεί η πρώτη επίθεση
LIFO NEWSROOM
Ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει στο Βιετνάμ: 325.000 κάτοικοι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Διεθνή / Ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει στο Βιετνάμ: 325.000 κάτοικοι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Ο Κατζίκι, ο πέμπτος τυφώνας που πλήττει το Βιετνάμ φέτος, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, στον Κόλπο του Τονκίν, όπου προκαλεί κύματα ύψους ως και 9,5 μέτρων
LIFO NEWSROOM
 
 