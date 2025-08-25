ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βαλέρι Ζαλούζνι: Ο «σιωπηλός στρατηγός» που απειλεί την πολιτική κυριαρχία του Ζελένσκι

Ο Βαλέρι Ζαλούζνι, πρώην αρχηγός του ουκρανικού στρατού και νυν πρέσβης στο Λονδίνο, θεωρείται ο μόνος που μπορεί να απειλήσει πολιτικά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Οι μυστικές κινήσεις του, οι επαφές με Δύση και ΗΠΑ και τα σενάρια διαδοχής

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βαλέρι Ζαλούζνι: Ο «σιωπηλός στρατηγός» που απειλεί την πολιτική κυριαρχία του Ζελένσκι Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Στις αρχές Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά την εκρηκτική συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, η ουκρανική πρεσβεία στο Λονδίνο βρέθηκε στο επίκεντρο διπλωματικών τηλεφωνημάτων.

Η ομάδα του Τζ. Ντ. Βανς, αντιπροέδρου των ΗΠΑ, προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με τον πρέσβη της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Βαλέρι Ζαλούζνι, πρώην αρχηγό του στρατού και εμβληματική φιγούρα του πολέμου. Παρά την πίεση, εκείνος –μετά από συνεννόηση με τον στενό κύκλο του Ζελένσκι– αρνήθηκε να απαντήσει.

Το περιστατικό έδειξε τον λεπτό πολιτικό ισορροπισμό που κρατά ο Ζαλούζνι. Αν και παραμένει θεσμικά πιστός στην ουκρανική κυβέρνηση, θεωρείται από πολλούς –εντός και εκτός Ουκρανίας– ως ο «φυσικός διάδοχος» του Ζελένσκι. Οι επισκέψεις βουλευτών, ακτιβιστών, ισχυρών επιχειρηματιών αλλά και αμφιλεγόμενων προσωπικοτήτων, όπως του πρώην συμβούλου του Τραμπ, Πολ Μάναφορτ, στην πρεσβεία του Λονδίνου ενισχύουν τα σενάρια. Παράλληλα, η δημοφιλία του στο εσωτερικό, χτισμένη πάνω στην επιτυχημένη απόκρουση της ρωσικής εισβολής του 2022, εξακολουθεί να ανησυχεί το προεδρικό γραφείο.

Ο «σιωπηλός αντίπαλος» του Ζελένσκι

Αν και ο Ζαλούζνι αποφεύγει να μιλήσει δημόσια για πολιτικές φιλοδοξίες, πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι προετοιμάζει το έδαφος. Στενοί του συνεργάτες λένε ότι βλέπει το παράδειγμα του Ισραήλ, μιας χώρας που επιβιώνει με στρατηγική «μόνιμης άμυνας», ως μοντέλο για το μέλλον της Ουκρανίας. Σε ιδιωτικές συζητήσεις, μάλιστα, δεν αποκλείει να εμφανιστεί ως ένας «σκληρός ηγέτης σε καιρό πολέμου», έτοιμος να ζητήσει από τους πολίτες «αίμα, δάκρυα και θυσίες» για τη σωτηρία της πατρίδας.

Παρά τις πιέσεις, ο Ζαλούζνι παραμένει προσεκτικός. Έχει δεσμευθεί ότι δεν θα αμφισβητήσει ανοιχτά τον Ζελένσκι όσο διαρκεί ο πόλεμος, αποφεύγει προκλητικές δημόσιες εμφανίσεις και επιμένει στον ρόλο του διπλωμάτη στο Λονδίνο. Όμως, στο Κίεβο, ολοένα και περισσότεροι θεωρούν ότι «ο στρατηγός περιμένει την κατάλληλη στιγμή». Όπως σχολίασε πολιτικός αναλυτής: «Ο Ζαλούζνι θα πάρει την απόφασή του την τελευταία στιγμή, λίγο πριν τις εκλογές. Και τότε θα δούμε τη μεγάλη μάχη για την ηγεσία της Ουκρανίας».

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ρωσία αλλάζει στρατηγική στην Αφρική: Η Wagner αντικαθίσταται από την Africa Corps

Διεθνή / Η Ρωσία αλλάζει στρατηγική στην Αφρική: Η Wagner αντικαθίσταται από την Africa Corps

Μετά την αποτυχημένη ανταρσία της Wagner και την κακή φήμη της, η Ρωσία αντικαθιστά τους μισθοφόρους της στην Αφρική με την επίσημη παραστρατιωτική ομάδα Africa Corps, ενισχύοντας τον έλεγχο και τη νομιμότητα της Μόσχας στην περιοχή
LIFO NEWSROOM
Αφγανιστάν:

Διεθνή / Αφγανιστάν: «Μητέρες και παιδιά θα πεθάνουν» - Οι συνέπειες των περικοπών στην ανθρωπιστική βοήθεια από τις ΗΠΑ

Οι περικοπές χρηματοδότησης από τις ΗΠΑ έχουν οδηγήσει στην αναστολή ή το κλείσιμο 422 δομών υγείας στο Αφγανιστάν - Κάτοικοι απομακρυσμένων κοινοτήτων μιλούν για μια κατάσταση που «φλερτάρει» με τον θάνατο
LIFO NEWSROOM
Συρία: Καταργούνται δύο μηδενικά από τη λίρα – Νέα χαρτονομίσματα για να σωθεί η οικονομία

Διεθνή / Συρία: Καταργούνται δύο μηδενικά από τη λίρα – Νέα χαρτονομίσματα για να σωθεί η οικονομία

Η Συρία ετοιμάζει νέα τραπεζογραμμάτια αφαιρώντας δύο μηδενικά από τη λίρα για να αντιμετωπίσει την κατάρρευση της αξίας της - Τι σημαίνει για τις καθημερινές συναλλαγές και την πολιτική αλλαγή στη χώρα;
LIFO NEWSROOM
«Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Διεθνή / «Κατάσταση πολιορκίας» στην Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά και απειλεί με επέκταση σε άλλες πόλεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξοπλίζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον με όπλα, προκαλώντας φόβους για «στρατιωτική κατοχή». Σχέδια για αποστολή δυνάμεων και σε Σικάγο – Νέα Υόρκη.
LIFO NEWSROOM
Γάζα: «Δύο τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή, 20 οι νεκροί» - Αυτοί είναι οι τέσσερις δημοσιογράφοι μεταξύ των θυμάτων

Διεθνή / Γάζα: «Δύο τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή, 20 οι νεκροί» - Αυτοί είναι οι τέσσερις δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν

Το Ισραήλ στόχευσε και χτύπησε το νοσοκομείο Νάσερ - Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως το δεύτερο πλήγμα εξαπολύθηκε αφού διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι έσπευσαν στον χώρο όπου είχε σημειωθεί η πρώτη επίθεση
LIFO NEWSROOM
Κατάθλιψη, bullying, σεξισμός - Ο λόγος της νεότερης γερουσιάστριας στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας τα είχε όλα

Διεθνή / Κατάθλιψη, bullying, σεξισμός - Ο λόγος μιας 21χρονης γερουσιάστριας στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας τα είχε όλα

Η Σάρλοτ Γουόκερ δεν δίστασε να μιλήσει και για τη διαμάχη της με την πρόεδρο του κόμματος One Nation, Πολίν Χάνσον, η οποία την είχε αποκαλέσει «βρέφος στην πάνα»
LIFO NEWSROOM
ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διεθνή / Τουρκία: Πρόστιμο στον υπουργό Μεταφορών που έτρεχε με 225 χιλιόμετρα την ώρα - Ανέβασε και βίντεο στα social

Το βίντεο, με λαϊκή μουσική υπόκρουση και αποσπάσματα από ομιλία του Τούρκου προέδρου να εξαίρει τις κυβερνητικές υποδομές, δείχνει το κοντέρ του αυτοκινήτου
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις δημοσιογράφοι, σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ

Διεθνή / Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις δημοσιογράφοι, σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν το δεύτερο πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ εξαπολύθηκε αφού διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι έσπευσαν στον χώρο όπου είχε σημειωθεί η πρώτη επίθεση
LIFO NEWSROOM
 
 