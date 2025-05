Υπό ομηρία η ανθρωπιστική αποστολή «Conscience» για τη Γάζα

Ενόσω η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα εντείνεται μέρα με την ημέρα λόγω του ισραηλινού αποκλεισμού, το πλοίο «Conscience» της Συμμαχίας του Στόλου Ελευθερίας (The Freedom Frotilla Coalition) παραμένει εγκλωβισμένο στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Μάλτας, μετά τη διπλή επίθεση με drones τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 2 Μαΐου.

Το «Conscience», που μετέφερε διεθνή ομάδα ακτιβιστών και ανθρωπιστική βοήθεια, δέχτηκε επίθεση με drones ανοιχτά της Μάλτας, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά και σοβαρή ζημιά στην άτρακτο, ενώ το πλήρωμα εξέπεμψε αμέσως σήμα κινδύνου SOS.

Παρά τα επείγοντα σήματα και τις εκκλήσεις για βοήθεια, οι αρχές της Μάλτας όχι μόνο αρνήθηκαν την είσοδο του πλοίου στα χωρικά τους ύδατα, αλλά και εμπόδισαν ομάδα εθελοντών από 13 χώρες να προσεγγίσει το σκάφος για να προσφέρει υποστήριξη στους επιβαίνοντες. Οι λέμβοι των εθελοντών αναχαιτίστηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας, οι οποίες απαίτησαν την επιστροφή τους στη Μάλτα υπό την απειλή σύλληψης, επιβάλλοντας τους διαδικασίες μετανάστευσης και τελωνείου.

Η Freedom Flotilla Coalition καταγγέλλει ότι οι αρχές της Μάλτας, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, εμποδίζουν την πρόσβαση σε ένα σκάφος που έχει δεχθεί επίθεση και φέρει τραυματίες, στερώντας κρίσιμη βοήθεια από το πλήρωμα και τους εθελοντές. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, με εγκαύματα και κοψίματα, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει καμία επίσημη εξήγηση για την άρνησή τους να επιτρέψουν τον ελλιμενισμό του πλοίου ή την πρόσβαση των διασωστών.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb