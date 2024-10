Τυφώνας Μίλτον: Πότε φτάνει στη Φλόριντα- Ποιες περιοχές θα σαρώσει

Ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν καταγραφεί στον Κόλπο του Μεξικού, ο τυφώνας Μίλτον, κατευθύνεται προς τις δυτικές ακτές της Φλόριντα, με αναμενόμενο «χτύπημα» το βράδυ της Τετάρτης, κοντά στα μεσάνυχτα.

Σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπως στην περιοχή του κόλπου της Τάμπα και νοτιότερα, επικρατεί ανησυχία για τον τυφώνα Μίλτον, καθώς χιλιάδες κάτοικοι έχουν ανταποκριθεί στις προειδοποιήσεις για εκκενώσεις και έχουν μετακινηθεί στην ενδοχώρα.

Ο τυφώνας Milton, που έχει ήδη ενταχθεί στην κατηγορία 4 από το πρωί της Τετάρτης, αναμένεται να φτάσει στην ξηρά κοντά στη Σαρασότα, με καταστροφικό κύμα καταιγίδας που θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 15 πόδια.

Από το απόγευμα της Τετάρτης, αναμένεται να προκαλέσει ανέμους ταχύτητας άνω των 58 μιλίων την ώρα (m.p.h.), φτάνοντας σε ορισμένες περιοχές επίπεδα που θεωρούνται καταστροφικά. Μεταξύ των πόλεων που αναμένεται να πληγούν σοβαρά είναι το Νάπολι, το Πορτ Σάρλοτ και η Τάμπα. Οι καταιγίδες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεμοστρόβιλους, αυξάνοντας τον κίνδυνο καταστροφών στο κεντρικό και νότιο τμήμα της πολιτείας.

Οι αρχές της Φλόριντα έχουν εκδώσει υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης για εκατομμύρια κατοίκους. Πολλοί από αυτούς που εγκατέλειψαν τις περιοχές τη Δευτέρα και την Τρίτη βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα και καθυστερήσεις σε πρατήρια καυσίμων. Σε περιοχές όπως η κομητεία Charlotte και η Citrus, οι κάτοικοι ζουν σε ζώνες υψηλού κινδύνου και έχουν λάβει αυστηρές οδηγίες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

#Milton is the fastest Atlantic hurricane to intensify from a Tropical Depression to a Category 5 Hurricane, taking just over 48 hours. This animation shows Milton as it intensified, with the heaviest rains (red) concentrated near the center. https://t.co/uXpdGH1yEd pic.twitter.com/YWwrpgQcTe