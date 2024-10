Τυφώνας Μίλτον: Έγραψαν στη ράχη τους τα στοιχεία των αλόγων που δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν

Οι φόβοι για όσα θα έφερνε ο τυφώνας Μίλτον και οι προειδοποιήσεις των ειδικών και των μετεωρολόγων, μαρτυρούν την απειλή με την οποία ήρθε αντιμέτωπη η Φλόριντα.

Εκείνοι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον «Μίλτον» ανέρχονται σε εκατομμύρια. Ωστόσο, πολλοί ήταν και οι πολίτες που είτε από επιλογή, είτε για να σώσουν τις περιουσίες τους, παρέμειναν στη Φλόριντα. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους, ειδικά στις δυτικές ακτές της πολιτείας, ότι ο Μίλτον θα απέβαινε καταστροφικός και επικίνδυνος για την ίδια τους τη ζωή. Τους είπαν ότι «όποιος δεν φύγει, θα πνιγεί σίγουρα» αλλά δεν κατάφεραν να τους πείσουν όλους.

Από εκείνους που είχαν αποφασίσει να μείνουν στη Φλόριντα, η αστυνομία ζήτησε να γράψουν τα στοιχεία τους με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στο σώμα τους, ώστε όταν τους βρουν μετά, να μπορούν να τους αναγνωρίσουν. Οι πολίτες ακολούθησαν τη σύσταση των αρχών και για τους ίδιους, αλλά και για τα ζώα τους. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok, δείχνουν άλογα να φέρουν στο σώμα τους, στοιχεία των εκτροφέων τους.

Μέχρι και μερικές ώρες πριν ο Μίλτον φτάσει στη Φλόριντα, η γενική εισαγγελέας της Φλόριντα, Άσλεϊ Μούντι, προέτρεψε τους πολίτες να απομακρυνθούν από την καταιγίδα που έχει χαρακτηριστεί ως η πιο καταστροφική των τελευταίων ετών. Για να μεταφέρει το μέγεθος του κινδύνου, είπε, σύμφωνα με το NPR, σε εκείνους που επέλεξαν να μην συμμορφωθούν με την εντολή εκκένωσης: «Μάλλον θα πρέπει να γράψετε το όνομά σας με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στο μπράτσο σας, ώστε οι άνθρωποι να ξέρουν ποιοι είστε, όταν φτάσουν σε εσάς μετά».

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο τυφώνας Μίλτον κινείται πλέον στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα, αφήνοντας όμως πίσω του ισχυρούς ανέμους και βροχή, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος για εκτεταμένες πλημμύρες να είναι τεράστιος.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο τυφώνας Μίλτον «μετακινείται πλέον από τις ακτές της ανατολικής-κεντρικής Φλόριντα». Σε μια ανάρτηση στο X, εξωτερικό, λέει ότι η καταιγίδα «παράγει ακόμη καταστροφικούς ανέμους και έντονες βροχές».

5 am EDT - Hurricane #Milton moving off the coast of east-central Florida. Still producing damaging hurricane-force winds and heavy rains. Here are the Key Messages. Go to https://t.co/tW4KeGe9uJ for details. pic.twitter.com/w14GGYpPDL