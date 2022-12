Τυφλός ρεπόρτερ του BBC ακινητοποίησε κλέφτη- Πήρε πίσω το κινητό που του είχε αρπάξει

Ένας τυφλός ρεπόρτερ του BBC κατάφερε να ακινητοποιήσει κλέφτη που του άρπαξε το κινητό τηλέφωνό του, το οποίο πήρε πίσω.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης, στο Λονδίνο, την ώρα που ο Σον Ντίλι έκανε διάλειμμα από τη νυχτερινή βάρδιά του.

Ένα άτομο με ποδήλατο άρπαξε το τηλέφωνο του ρεπόρτερ. Όμως, ο Ντίλι αντιλήφθηκε την παρουσία του δράστη δίπλα του, πήδηξε προς το μέρος του και έπιασε τα χέρια του, παίρνοντας πίσω το iPhone. Χρησιμοποιώντας τον φωνητικό βοηθό της συσκευής, ο δημοσιογράφος κάλεσε την Άμεση Δράση.

Ενώ περίμενε την αστυνομία έφτασε άλλο ένα άτομο και προσφέρθηκε να βοηθήσει. Στο μεταξύ, ο Ντίλι είπε στον κλέφτη ότι θα τον άφηνε, με την προϋπόθεση ότι θα έφευγε αμέσως, όπως και έγινε.

«Ένα άτομο με ποδήλατο μόλις άρπαξε και έκλεψε το κινητό από το χέρι μου», έγραψε στο Twitter ο ρεπόρτερ. Τα έβαλε με «λάθος τυφλό, την λάθος ημέρα. Πήδηξα πάνω του, τον κράτησα με ασφάλεια και πήρα πίσω το τηλέφωνό μου. Έχω αρκετά κοψίματα και μώλωπες, αλλά τουιτάρω από το τηλέφωνο που έκλεψε (και ανέκτησα)», συμπλήρωσε.

So everyone is clear, my phone was snatched from me. It was taken from my possession, and the robber made off. The robbery was complete. I gave immediate chase. And recovered it after the robbery. And attempted robbery would be one where the item has not been taken. https://t.co/PiT2kSaMq5