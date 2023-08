Twitter: Tέλος το «Χ» από τα κεντρικά γραφεία στο Σαν Φρανσίσκο

Η γιγάντια πινακίδα «Χ» αφαιρέθηκε από τα κεντρικά γραφεία του Twitter στο Σαν Φρανσίσκο, μετά από διαμαρτυρίες κατοίκων.

Η πινακίδα τοποθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά τη μετονομασία της εταιρείας Twitter, αλλά αφαιρέθηκε ύστερα από παράπονα και αγωγές κατοίκων της πόλης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNBC, περισσότερες από 12 καταγγελίες υποβλήθηκαν στο Τμήμα Επιθεώρησης Κτιρίων του Σαν Φρανσίσκο μετά την τοποθέτηση της πινακίδας, συμπεριλαμβανομένων επικρίσεων ότι η οθόνη δεν επιτρεπόταν και ήταν ενοχλητική, ενώ και τα φώτα που αναβοσβήνουν, δυσκόλευαν τους κατοίκους να κοιμηθούν.

Οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν την περασμένη Παρασκευή ανέφεραν επίσης ότι η παλιά πινακίδα του Twitter στο πλάι του κτιρίου, την οποία η αστυνομία εμπόδισε τους εργάτες να αποσυναρμολογήσουν, ήταν σε «μη ασφαλή κατάσταση». Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ένας επιθεωρητής της πόλης είχε επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία και ζήτησε πρόσβαση στον όροφο όπου βρίσκεται το σήμα «Χ», κάτι όμως που απορρίφθηκε, καθώς ένας εκπρόσωπος της εταιρείας «Χ» φέρεται να του εξήγησε ότι επρόκειτο για προσωρινή τοποθέτηση της φωτεινής πινακίδας με αφορμή μία εκδήλωση.

The large and bright '𝕏' logo that sat on top of the San Francisco headquarters of the company formerly known as Twitter has been taken down. The sign was installed Friday, and lasted three days before coming down. pic.twitter.com/NScpWL9B9a