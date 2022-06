Τραγωδία στις ΗΠΑ με 5χρονο: Πέθανε από τη ζέστη - «Τον ξέχασε η μητέρα του 3 ώρες σε αυτοκίνητο»

Ασύλληπτη τραγωδία με ένα 5χρονο αγόρι εκτυλίχθηκε στο Τέξας στις ΗΠΑ, όταν το μικρό παιδί πέθανε από τη ζέστη μέσα στο αυτοκίνητο που το είχε αφήσει η μητέρα του για περίπου τρεις ώρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν η μητέρα άφησε κατά λάθος μέσα στο όχημα το παιδί, που ήταν παρκαρισμένο κάτω από τον ήλιο, όπως αναφέρει η Mirror. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η γυναίκα αφού πάρκαρε το όχημα στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο σπίτι της για να ετοιμάσει το πάρτι γενεθλίων της 8χρονης κόρης της. Ωστόσο, φέρεται να μην συνειδητοποίησε πως μέσα στο αυτοκίνητο είχε αφήσει τον μικρότερο γιο της. Μόνο μετά από δύο ή τρεις ώρες παρατήρησε ότι ο 5χρονος έλειπε και στιγμές αργότερα συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί. Η μητέρα βρήκε το παιδί της νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο, δήλωσε η αστυνομία του Τέξας.

Η γυναίκα θεώρησε ότι ο γιος της όλη αυτή την ώρα ήταν στο σπίτι. Αφού έψαξε το χώρο, στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι τους στην κομητεία Χάρις, βορειοανατολικά του Χιούστον.

Ο σερίφης της κομητείας Χάρις Εντ Γκονζάλες επιβεβαίωσε ότι το παιδί πέθανε αφού είχε παράμεινε στο αυτοκίνητο για «αρκετές ώρες».

Pct 3 units were dispatched to the 13700 blk of Blair Hill Ln. Upon arrival units determined a child (possibly 5 yrs) was left inside a vehicle for several hours. The child was pronounced deceased at the scene. HCSO Investigators are enroute to the scene. #HouNews pic.twitter.com/MNbhPHIHSU