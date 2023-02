Τουρκία: Συνελήφθη άνδρας που επιχείρησε να απαγάγει μωρό μετά τον σεισμό

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα που επιχείρησε να απαγάγει ένα μωρό από νοσοκομείο, μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία.

Ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα σύνορα Τουρκίας- Συρίας προκάλεσε χάος με τους νεκρούς να ξεπερνούν τις 40 χιλ. και στις δύο χώρες.

Μέσα στην αναταραχή και το χάος ένας άνδρας επιχείρησε να απαγάγει ένα μωρό, όπως μετέδωσε το Anadolu.

Ο άνδρας πήγε στο νοσοκομείο αλλά το προσωπικό αντιλήφθηκε ότι η αστυνομική του ταυτότητα ήταν ψεύτικη και κάλεσε την αστυνομία.

Ο 55χρονος άνδρας, που πήγε στη Χατάι από την Άγκυρα, εμφανίστηκε στην υποδοχή ιδιωτικού νοσοκομείου της πόλης Σαμαντάγκ, όπου δήλωσε ότι είναι πρώην αστυνομικός και ζήτησε να του δώσουν ένα μωρό, του οποίου ανέφερε το όνομα, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Σε ένα βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων το οποίο δημοσίευσε το τουρκικό πρακτορείο εμφανίζεται ένας άνδρας με σκουρόχρωμη μπλούζα, εμφανώς αναστατωμένος να ζητεί να του δώσουν το μωρό, προτού ακουστούν φωνές και σημάνει συναγερμός.

Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ η αστυνομία εντόπισε πάνω του αρκετές πλαστές ταυτότητες και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό: 53.000 τουρκικές λίρες, περίπου 2.600 ευρώ. Ο ύποπτος είχε επίσης στο αυτοκίνητό του ένα όπλο «με δύο γεμιστήρες και 42 σφαίρες», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Το τουρκικό υπουργείο Οικογένειας ανακοίνωσε χθες ότι 1.396 ασυνόδευτα παιδιά έχουν καταγραφεί στις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές. Από αυτά τα 508 έχουν παραδοθεί στις οικογένειές τους.

