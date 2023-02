Ο Ερντογάν κομπάζει για τους ελαστικούς οικοδομικούς κανονισμούς στο επίκεντρο του σεισμού- Στο προσκήνιο βίντεο του 2019

Οργή έχει προκαλέσει βίντεο του 2019, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να καυχιέται ότι βοηθά τους αρμόδιους να διαχειριστούν τους χαλαρούς οικοδομικούς κανονισμούς, στο επίκεντρο του φονικού σεισμού στην Τουρκία.

Το βίντεο με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που ακούγεται να καυχιέται για την βοήθειά του στους αρμόδιους ώστε να αποφύγουν τους οικοδομικούς κανόνες ήρθε στο προσκήνιο καθώς ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία αυξάνεται μέρα με την ημέρα.

Το βίντεο είναι από προεκλογική εκστρατεία του για τις τοπικές εκλογές του 2019, όταν ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στις νότιες επαρχίες ανέφερε ότι η νομοθεσία που ψηφίστηκε από την κυβέρνησή του, επέτρεπε την πιστοποίηση κτιρίων με κατασκευαστικές παραβάσεις χωρίς να χρειάζεται να εφαρμοστούν συγκεκριμένοι κώδικές και κανόνες.

Η χαλαρή επιβολή των οικοδομικών κανόνων αναδεικνύεται μετά τον φονικό σεισμό στα σύνορα Τουρκίας- Συρίας, σε κύριο παράγοντα για τον υψηλό απολογισμό των νεκρών.

Μετά από έναν τεράστιο σεισμό στο Ισμίτ έξω από την Κωνσταντινούπολη το 1999 που προκάλεσε τον θάνατο σε περισσότερους από 17.000 ανθρώπους και κατέστρεψε περίπου 2.000 κτίρια, η Τουρκία εισήγαγε νέους κανονισμούς για την ενίσχυση των κατασκευών κοντά σε ρήγματα, εισάγοντας νέους οικοδομικούς κώδικες το 2007 και το 2018.

Αυτοί οι κώδικες ωστόσο δεν εφαρμόστηκαν σε αρκετές περιπτώσεις και ο λόγος ήταν ότι υπονομεύτηκαν από έναν νόμο περί αμνηστίας του 2018.

Ο νόμος αυτός επέτρεπε στους αρμόδιους και τους οικοδόμους να αδειοδοτούν κτίρια καταβάλλοντας μόνο ένα χρηματικό ποσό ως πρόστιμο.

Το σχέδιο αυτό απέδωσε στην κυβέρνηση 2,6 δισεκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

«Λύσαμε το πρόβλημα 144.156 πολιτών του Μαράς με χωροταξική αμνηστία», ακούγεται να λέει ο Ερντογάν σε συγκέντρωση στην πόλη Καχραμανμάρας, το επίκεντρο του φονικού σεισμού στην Τουρκία.

Με αντίστοιχη υπεροψία, ο Ερντογάν καυχήθηκε και για τις περιοχές Χατάι και Μαλάτια, λέγοντας ότι ο νόμος είχε επηρεάσει περισσότερους από 438.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Τηn ίδια ώρα, στην Τoυρκία συλλαμβάνονται οι εργολάβοι κτιρίων που κατέρρευσαν, με τους επικριτές της κυβέρνησης Ερντογάν να κάνουν λόγο για «αποδιοπομπαίους τράγους» της κυβέρνησης.

Στην επέτειο του σεισμού του 2013, ο Ερντογάν έγραψε στο Twitter πως «Τα κτίρια σκοτώνουν, όχι οι σεισμοί. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς και να λάβουμε ανάλογα μέτρα».

»Αν υπάρχει ένας υπεύθυνος για αυτό, αυτός είναι ο Ερντογάν», δήλωσε ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

A 2019 video (eng subs) of Turkey's President Recep Tayyip #Erdoğan in which he boasts about the construction amnesty granted in the earthquake-stricken southeastern #Kahramanmaraş province has gone viral on social media in #Turkey (via @DuvarEnglish) #TurkeyQuake #deprem pic.twitter.com/MyRRfXn82O