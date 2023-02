Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Συγκινητική η εικόνα Δένδια- Τσαβούσογλου στην καταστροφή του σεισμού

Την ικανοποίηση για την ελληνική βοήθεια στην Τουρκία μετά τον σεισμό εξέφρασε η Κάρεν Ντόνφριντ, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και αρμόδια για θέματα Ευρώπης, με αφορμή την επίσκεψη του Άντονι Μπλίνκεν στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη βοήθεια της Ελλάδας στην Τουρκία αλλά και την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στις σεισμόπληκτες περιοχές, η Κάρεν Ντόνφριντ αναφέρθηκε στον ρόλο των δύο νατοϊκών συμμάχων, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν οι σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

«Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι και οι δύο πολύτιμοι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Και ξέρετε ότι οι ΗΠΑ έχουν επίσης παρουσία στο Αιγαίο. Έτσι, μας ενδιαφέρει πάντα να διασφαλίσουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων μας είναι όσο πιο δυνατές μπορούν να είναι. Και νομίζω ότι και οι δύο χώρες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα».

Facebook Twitter

Facebook Twitter

Υπό αυτό το πρίσμα, η Αμερικανίδα ΥΦΕΞ είπε ότι βρήκε συγκινητική την εικόνα του Νίκου Δένδια να βλέπει μαζί με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου την απίστευτη καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός στην Τουρκία.

Ο θερμός εναγκαλισμός των δύο υπουργών στο αεροδρόμιο των Αδάνων σχολιάστηκε εκτενώς από διεθνή ΜΜΕ:

Greek Foreign Minister Nikos Dendias arrives in Türkiye's southern Adana province after powerful earthquakes struck the region, welcomed by Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/UiAbu9uZ92