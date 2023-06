Τουρκία: Σήμερα η ορκωμοσία του Ερντογάν και η νέα κυβέρνηση

Νέα σελίδα ανοίγει και τυπικά σήμερα στην Τουρκία με την ορκωμοσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την ανακοίνωση του νέου υπουργικού συμβουλίου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επανεξελέγη την προηγούμενη Κυριακή στην προεδρία της Τουρκίας, θα ορκιστεί σήμερα στην Άγκυρα για μια νέα πενταετή θητεία και στη συνέχεια θα ανακοινώσει τη σύνθεση της νέας του κυβέρνησης.

Στην ορκωμοσία θα παραστούν περίπου 20 ηγέτες κρατών, σύμφωνα με τον φιλοκυβερνητικό Τύπο. Εντύπωση προκαλεί περισσότερο η παρουσία του Αρμένιου πρωθυπουργού, ενώ η Άγκυρα επιβεβαίωσε και την παρουσία του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Η Τουρκία, που επιμένει να ασκεί βέτο στην ένταξη της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία εδώ και 13 μήνες, δέχεται πιέσεις να αλλάξει στάση ως τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στο Βίλνιους.

«Ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Σουηδούς φίλους μας: Σεβαστείτε τις δεσμεύσεις σας και λάβετε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν», έγραψε στο Twitter την Πέμπτη το βράδυ ο νυν υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

A crystal clear message to our Swedish Friends!



Fulfill your commitments arising from Trilateral Memorandum & take concrete steps in the fight against terrorism.



The rest will follow. https://t.co/PS1gpSMyA0