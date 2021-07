Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ιρλανδία έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ σήμερα, Σάββατο, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόκειται για την πιο ζεστή μέρα που βίωσε ποτέ το Μπαλιγουάτικοκ, με τη θερμοκρασία να αγγίζεους τους 31.2 C.

Το προηγούμενο ιστορικό υψηλό είχε καταγραφεί τα καλοκαίρια του 1976 και 1983 όταν η θερμοκρασία είχε δείξει 30,8 βαθμούς Κελσίου.

Today is provisionally the hottest day ever recorded in Northern Ireland 📈 😮



Ballywatticock in County Down reached 31.2 °C at 15.40 🌡️



Previously, 30.8 °C was the highest #temperature recorded in Northern Ireland, reached on 12th July 1983 and 30th June 1976 #heatwave pic.twitter.com/pFIDwHmCvG