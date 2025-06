Θρίλερ με τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ: Ιρανικό μέσο λέει ότι κρύβεται σε καταφύγιο μαζί με την οικογένειά του

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μεταφέρθηκε σε υπόγειο καταφύγιο στην περιοχή Λαβιζάν, στο βορειοανατολικό τμήμα της Τεχεράνης, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ ξεκίνησε τις επιθέσεις του στην ιρανική πρωτεύουσα τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, μεταδίδει το Iran International επικαλούμενο δύο καλά πληροφορημένες πηγές εντός της χώρας.

Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο απολογισμός από τη νυχτερινή ομοβροντία του Ιράν προς το Ισραήλ, όλα τα μέλη της οικογένειας του Χαμενεΐ, συμπεριλαμβανομένου του γιου του Μοτζταμπά, βρίσκονται μαζί του, αναφέρουν οι ίδιες πηγές του Iran International, ενός καναλιού για ιρανόφωνους με έδρα το Λονδίνο που δημιουργήθηκε πριν από έξι χρόνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του μέσου, πρόκειται για το ίδιο καταφύγιο όπου είχαν μεταφερθεί ο θρησκευτικός ηγέτης και η οικογένειά του κατά τις επιχειρήσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, «Αληθινή υπόσχεση 1» και «Αληθινή υπόσχεση 2» το 2024. Τότε, ο Μοτζταμπά βρισκόταν στο πλευρό του, όμως οι δύο άλλοι γιοι του, Μασούντ και Μοσταφά, δεν ήταν μαζί του.

Την Κυριακή, το Ισραήλ πραγματοποίησε για πρώτη φορά επίθεση στην ιρανική πόλη Μασχάντ, η οποία απέχει από το καταφύγιο, στο οποίο φέρεται να έχει μεταφερθεί ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, πάνω από 2.300 χιλιόμετρα.

Διπλωματική πηγή στη Μέση Ανατολή δήλωσε στο Iran International ότι η αεροπορική επιδρομή στη Μασχάντ αποτέλεσε προειδοποίηση προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν ότι δεν είναι ασφαλής πουθενά στη χώρα. Η ίδια διπλωματική πηγή πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να έχει εξοντώσει τον Χαμενεΐ από την πρώτη κιόλας νύχτα της επιχείρησης, αλλά η ισραηλινή κυβέρνηση επέλεξε να τον αφήσει ζωντανό, δίνοντάς του μια τελευταία ευκαιρία να υποχωρήσει και να ανακοινώσει την πλήρη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε σχέδιο δολοφονίας του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Χαμενεΐ. Την ώρα που η Μέση Ανατολή είναι στα πρόθυρα γενικευμένου πολέμου, με το Ιράν και το Ισραήλ να συνεχίζουν ακατάπαυστα τις επιθέσεις μετρώντας παράπλευρες απώλειες, Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλώντας στο Reuters αποκάλυψαν το σχέδιο που φέρεται να είχε το Ισραήλ για τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

«Έχουν σκοτώσει οι Ιρανοί έναν Αμερικανό μέχρι στιγμής; Όχι. Μέχρι να το κάνουν, δεν τίθεται καν συζήτηση να βάλουμε στο στόχαστρο την πολιτική ηγεσία», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, εξηγώντας τον λόγο που ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ένα τέτοιο σχέδιο.

Στη συνέχεια, εξήγησαν ότι υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε διαρκή επαφή με Ισραηλινούς αξιωματούχους, από την ημέρα που το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζική σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν, στα πλαίσια της στρατιωτικής επιχείρησης «Rising Lion».

Παρότι δεν ξεκαθάρισαν αν ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είπε το «όχι», ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σημειώνεται πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, όταν ρωτήθηκε για το ρεπορτάζ του Reuters σε συνέντευξή του σε εκπομπή του Fox News Channel, έκανε λόγο για «ψευδείς αναφορές».

Στο Χ διακινείται ήδη η πληροφορία ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός χωρίς κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί.

BREAKING NEWS:



Iranian journalists are claiming trust the Iranian supreme leader Ali Khamenei has been killed.



This is huge news if true! pic.twitter.com/7w5k8RnwaF