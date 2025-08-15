ΔΙΕΘΝΗ
Δανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα με πολλούς τραυματίες

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών, όπως και η κατάστασή τους

LifO Newsroom
Δανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα με πολλούς τραυματίες
Φωτογραφία: X
Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό ατύχημα στη νότια Δανία την Παρασκευή, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Βρισκόμαστε στο σημείο ενός σιδηροδρομικού ατυχήματος με πολλούς τραυματίες κοντά στο Τίνγκλεβ», ανέφερε η αστυνομία της περιοχής Νότιας Γιουτλάνδης της Δανίας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο σιδηροδρομικός φορέας DSB ανακοίνωσε με τη σειρά του ότι ανέστειλε όλα τα δρομολόγια μεταξύ των πόλεων Κλίπλεβ και Τίνγκλεβ, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία.

Για την ώρα παραμένει άγνωστο τι οδήγησε στο ατύχημα, πόσοι είναι οι τραυματίες και ποια είναι η κατάστασή τους.

