Δανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα με πολλούς τραυματίες

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό ατύχημα στη νότια Δανία την Παρασκευή, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Βρισκόμαστε στο σημείο ενός σιδηροδρομικού ατυχήματος με πολλούς τραυματίες κοντά στο Τίνγκλεβ», ανέφερε η αστυνομία της περιοχής Νότιας Γιουτλάνδης της Δανίας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

🚨BREAKING: Train derailment in Denmark reported as a "major catastrophe" by firefighters; Many injured. pic.twitter.com/Wc6EyV36gY — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 15, 2025

Ο σιδηροδρομικός φορέας DSB ανακοίνωσε με τη σειρά του ότι ανέστειλε όλα τα δρομολόγια μεταξύ των πόλεων Κλίπλεβ και Τίνγκλεβ, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία.

The police have cordoned off the area and are gathering many relatives who have arrived in the area. https://t.co/4mCYaDUbmM pic.twitter.com/coO5AViyF6 — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 15, 2025

Για την ώρα παραμένει άγνωστο τι οδήγησε στο ατύχημα, πόσοι είναι οι τραυματίες και ποια είναι η κατάστασή τους.