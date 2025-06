Ισραήλ: Νυχτερινή πυραυλική ομοβροντία από το Ιράν - Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με τον Magen David Adom, την εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ είπε ότι δύο γυναίκες και ένας άνδρας, όλοι ηλικίας 70 ετών, σκοτώθηκαν, ενώ 74 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και ένας σε σοβαρή κατάσταση, σε τέσσερις τοποθεσίες στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ που επλήγησαν από πυραύλους του Ιράν τη νύχτα.

Μέχρι στιγμής έχουν καταμετρηθεί «τρεις νεκροί (δυο γυναίκες, άνδρας περίπου 70 ετών)», καθώς και 74 τραυματίες, ανάμεσά τους τριαντάρα που υπέστη σοβαρό «τραυματισμό στο πρόσωπο», άλλοι 5 με «τραύματα μέτριας σοβαρότητας» και 68 «με ελαφρά τραύματα», ανέφερε μέσω X το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

