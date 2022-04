«Θα το θυμόμουν αν είχα δει το πέος του Τζόνι Ντεπ»: Η κατάθεση του σωματοφύλακα προκάλεσε γέλια στο δικαστήριο

Ο Τζόνι Ντεπ και άλλοι παριστάμενοι στη δίκη ξέσπασαν σε γέλια όταν ο σωματοφύλακας τού ηθοποιού ρωτήθηκε αν είδε κάποτε εκτεθειμένο σε κοινή θέα το πέος του.

Χθες, ο Μάλκομ Κόνολι κατέθεσε για την εποχή που Ντεπ και Χερντ ζούσαν στην Αυστραλία όπου γίνονταν τα γυρίσματα των Πειρατών της Καραϊβικής.

Στην κατ'αντιπαράσταση εξέταση, ο δικηγόρος της Χερντ ρώτησε τον Κόνολι -που εμφανίστηκε μέσω βίντεο λινκ στο δικαστήριο- αν είχε δει τον Ντεπ να ουρεί στην είσοδο της έπαυλής τους. Ο Κόνολι επιβεβαίωσε πως άκουσε θόρυβο στο σπίτι και πως όταν μπήκε, είδε τον Ντεπ στην είσοδο.

Ερωτηθείς αν «ο κ. Ντεπ προσπαθούσε να ουρήσει στην είσοδο», ο Κόνολι απάντησε «Όχι», με τον 58χρονο ηθοποιό να ξεσπά σε γέλια. Ο δικηγόρος συνέχισε, ρωτώντας: «Ο κ. Ντεπ είχε το πέος του έξω, σωστά;», προτού τον διακόψει μια ένσταση.

«Νομίζω πως θα το θυμόμουν αν έβλεπα το πέος του κ. Ντεπ» αστειεύτηκε ο Βρετανός σωματοφύλακας που εξακολουθεί να εργάζεται για τον σταρ. Ο Ντεπ, ανήμπορος να συγκρατήσει τα γέλια του, έκρυψε με το χέρι του το πρόσωπό του.

Defence attorney : Mr. depp had his P***S out of his pants



Malcolm Connolly: NO! 🤨🥺🤔



Jhonny depp: 🫤🙄🥹😂#jhonnydepp #jhonydeppisinnocent #genderhasnogender #justiceforjhonnydepp pic.twitter.com/ZniIP61zFr