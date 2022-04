Ο Τζόνι Ντεπ έδειξε εικόνες με το ακρωτηριασμένο δάχτυλο: «Δεν ήθελα να μπει σε μπελάδες»

Μετά από δύο ημέρες στο εδώλιο για την υπόθεση δυσφήμισης 50 εκατ. δολαρίων κατά της Άμπερ Χερντ, ο Τζόνι Ντεπ, μιλώντας για τον γάμο τους, κατέθεσε ότι οι κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία της πρώην συζύγου του κατέστρεψαν την καριέρα του.

«Όταν διατυπώθηκαν οι καταγγελίες», είπε ο Ντεπ στο δικαστήριο, «όταν έκαναν τον γύρο του πλανήτη, λέγοντας στον κόσμο ότι ήμουν ένας μέθυσος, μια κινούμενη απειλή που έπαιρνε κοκαΐνη και έδερνε γυναίκες, ξαφνικά στα 50 μου, ήρθε το τέλος. Τελείωσα».

«Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής της δίκης, το δευτερόλεπτο που διατυπώθηκαν αυτές οι κατηγορίες εναντίον μου και έγιναν τροφή για τα μέσα ενημέρωσης, έχασα», είπε. «Έχασα και θα το κουβαλάω για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Η κατάθεση του Τζόνι Ντεπ για τον γάμο, που θα παραδοθεί στους δικηγόρους της Άμπερ Χερντ για κατ' αντιπαράθεση εξέταση, κορυφώθηκε με σκληρό τρόπο, όταν οι ένορκοι είδαν μια φωτογραφία από το μερικώς κομμένο δάχτυλο του ηθοποιού.

Προσοχή- Σκληρές Εικόνες:

Ο 58χρονος ηθοποιός κατέθεσε ότι η Άμπερ Χερντ είχε ένα ξέσπασμα οργής όταν εκείνος άρχισε να πίνει στην Αυστραλία, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας από τις ταινίες των Πειρατών της Καραϊβικής, και του πέταξε ένα μπουκάλι βότκα, που έκοψε το πάνω μέρος από το δάχτυλό του.

«Έτρεχε ακατάπαυστα αίμα», είπε. «Νομίζω ότι έπαθε κάποιου είδους… δεν ξέρω πώς είναι μια νευρική κρίση, αλλά τότε ίσως έφτασε πιο κοντά από ποτέ. Τίποτα δεν έβγαζε νόημα».

Ο Ντεπ είπε ότι κρύφτηκε σε ένα μπάνιο, και αργότερα μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο, όπου είπε στους γιατρούς ότι το δάχτυλο πιάστηκε σε συρόμενες πόρτες.

«Είπα ψέματα γιατί... δεν ήθελα να αποκαλύψω ότι η κυρία Χερντ ήταν εκείνη που μου πέταξε ένα μπουκάλι βότκα και μου έκοψε το δάχτυλο», είπε στο δικαστήριο. «Δεν ήθελα να τη βάλω σε μπελάδες».

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας κατάθεσης του Ντεπ, γνωστοποιήθηκε επίσης μια σειρά από γεγονότα που σημάδεψαν το τέλος της σχέσης τους, αμέσως μετά τον θάνατο της μητέρας του Ντεπ στο νοσοκομείο.

«Αποφάσισα να τηλεφωνήσω στην Άμπερ και να της πω ότι η μαμά μου πέθανε εκείνη την ημέρα. Είπα, "Κοίτα, πήρα μια απόφαση και νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Θα κάνω αίτηση διαζυγίου"», είπε ο ηθοποιός.

Facebook Twitter Τα Γιορκσάιρ Τεριέ, Pistol και Boo, της Άμπερ Χερντ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως είπε στην Χερντ ότι δεν θα επικαλούταν ασυμβίβαστες διαφορές ή οποιαδήποτε κακοποίηση στη σχέση και πήγε στα ρετιρέ τους για να μαζέψει μερικά από τα πράγματά του, όσο η ηθοποιός βρισκόταν στο φεστιβάλ μουσικής Coachella.

Αλλά ο σωματοφύλακας του Ντεπ τού είπε ότι δεν ήταν καλή στιγμή και έδειξε στον ηθοποιό μια φωτογραφία στο τηλέφωνό του με ανθρώπινα περιττώματα στο πλάι του κρεβατιού. «Ήταν τόσο εξωπραγματικό, τόσο παράξενο και αηδιαστικό, που μόνο να γελάσω μπορούσα», είπε ο Ντεπ. Σε ερώτηση αν ήταν πιθανό να ανήκαν στον σκύλο τους, απάντησε όχι.

«Έζησα με αυτά τα σκυλιά για πολλά χρόνια», είπε. «Ήταν ξεκάθαρο. Αυτό δεν προερχόταν από σκύλο. Απλώς δεν γινόταν», σημείωσε.

Η Άμπερ Χερντ αργότερα εξήγησε ότι ήταν η «κόπρανα» των σκύλων. Ο Ντεπ είπε ότι δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό. Αργότερα, είπε, η Χερντ μιλούσε στο τηλέφωνο με τον καλλιτέχνη iO Tillet Wright περιγράφοντας «το υπέροχο σημείο του πόσο αστείο ήταν» που ο Ντεπ σκέφτηκε ότι ήταν δικά της.

Ο Τζόνι Ντεπ αναφέρθηκε επίσης στο πώς η Άμπερ Χερντ τον υπέβαλε σε μια «ατελείωτη παρέλαση προσβολών», πώς «ήθελε να προσπαθήσει να το κάνει να λειτουργήσει, να τη βοηθήσει. Η Άμπερ Χερντ που ήξερα δεν ήταν αυτός ο εχθρός. Δεν ήταν το κορίτσι μου, είχε γίνει εχθρός μου».

Συχνά το επίκεντρο των καβγάδων τους, είπε ο Τζόνι Ντεπ, ήταν το ποτό. «Γινόταν πολύ σκληρή όταν μου έλεγε ότι έπρεπε να σταματήσω να πίνω», είπε ο ηθοποιός, προσθέτοντας πως του έλεγε ότι ήταν «αδύναμος, ένα χάος, ένας αλκοολικός που τα καταστρέφει όλα».

Ο Ντεπ είπε ότι οι διαφωνίες τους συχνά κλιμακώνονταν σε καβγάδες. «Η ανάγκη της για σύγκρουση και βία ξεσπούσε από το πουθενά», είπε. «Έμαθα να το αντιμετωπίζω όπως ακριβώς έκανα ως παιδί, δηλαδή με υποχώρηση».

Το πρόβλημα σε μεγάλο μέρος του γάμου τους, είπε ο Ντεπ, ήταν η οργή της Χερντ για την αδυναμία του να σταματήσει να κάνει χρήση ουσιών. Κάποια στιγμή, έπεισε την Χερντ να μείνει σε ένα μπανγκαλόου στο ξενοδοχείο Μπέβερλι Χιλς, ενώ προσπαθούσε να αποτοξινωθεί από κάποια ισχυρά συνταγογραφούμενα οπιοειδή παυσίπονα, υπό την επίβλεψη του γιατρού του.

«Δεν θα χρειαστεί να κάθεσαι δίπλα στον "Mr Shakey"», είπε χαρακτηριστικά τότε στη σύζυγό του. «Δεν της άρεσε αυτό, αλλά τελικά έφυγε. Έτσι, για μερικές μέρες κάθισα σε μια μεταλλική καρέκλα ακούγοντας επανειλημμένα το ίδιο τραγούδι, ώστε να μπορώ να επικεντρωθώ στους στίχους για να με βοηθήσει να το ξεπεράσω».

Σε μια άλλη φάση, όταν επέστρεψε από τη Βοστώνη όπου γύριζε την ταινία «Black Mass» τον Μάιο του 2014, ο Ντεπ είπε ότι πλήρωσε για τη Χερντ και τους φίλους της να μείνουν στο ξενοδοχείο Chateau Marmont στο Λος Άντζελες, ενώ εκείνος προσπαθούσε πάλι να αποτοξινωθεί.

Δεν είχε πιει υπερβολικά στο αεροπλάνο, όπου η Χερντ ισχυρίζεται ότι έλαβε χώρα μια επίθεση, αλλά είχε πάρει δύο παυσίπονα και κλείστηκε στο μπάνιο για να αποφύγει την οργή της, είπε.

Ο Ντεπ κατέθεσε ότι είχε προτείνει στην Χερντ να σταματήσει και εκείνη να πίνει και να παίρνει ναρκωτικά, μεταξύ άλλων κρασί, ecstasy, μανιτάρια και «σπιντάκια».

