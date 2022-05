Τέξας: Δύο νεκροί και πολλά παιδιά τραυματισμένα μετά από πυροβολισμούς σε δημοτικό σχολείο

Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 13 παιδιά τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε δημοτικό σχολείο στο Ουβάλντε του Τέξας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους κατά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστη η ηλικία τους κι αν πρόκειται για παιδιά ή ενηλίκους. Άλλη μία γυναίκα, 66 χρόνων, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Λίγο μετά τις 12 τοπική ώρα, οι αρχές «σφράγισαν» την περιοχή, γνωστοποιώντας πως άτομο είχε ανοίξει πυρ σε σχολείο της περιοχής, καλώντας τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο.

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.



The rest of the district is under a Secure Status.