Τελ Αβίβ: Ο ήρωας με τις σαγιονάρες που κυνήγησε και σκότωσε τον έναν τρομοκράτη

Ήρωα χαρακτηρίζουν τον άνδρα που επέζησε από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, είναι έφεδρος του ισραηλινού στρατού (IDF) και πυροβόλησε και σκότωσε τον έναν εκ των δύο δραστών της επίθεσης σε στάση του τραμ στο Τελ Αβίβ την Τρίτη (1/10).

Πρόκειται για τον Λεβ Κρίτμαν που αντιμετώπισε τους δύο ενόπλους οι οποίοι σκότωσαν επτά άτομα και τραυμάτισαν 16 στη λεωφόρο Ιερουσαλήμ στη Γιάφα, μια γειτονιά στο νότιο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία. Η φονική επίθεση συνέβη λίγα λεπτά πριν το Ιράν προχωρήσει σε μπαράζ με περίπου 200 πυραύλους κατά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες σε όλη τη χώρα και οι κάτοικοι να τρέξουν στα καταφύγια.

Βίντεο αναρτήθηκαν στα social και σε αυτά φαίνεται ο Λεβ Κρίτμαν, ο οποίος υπηρέτησε έξι μήνες ως έφεδρος στον ισραηλινό στρατό στη Γάζα, να πυροβολεί με ένα όπλο κατά των δραστών ενώ στη συνέχεια αρχίζει να τρέχει. Ο άνδρας φορά ροζ πουκάμισο, βερμούδα και σαγιονάρες. Σε άλλο βίντεο, ο Κρίτμαν εθεάθη να περπατά πίσω από Ισραηλινούς στρατιώτες που έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης.

Μιλώντας στο CNN Channel 11, ο Κρίτμαν εξήγησε ότι κουβαλούσε το προσωπικό του όπλο μετά τη θητεία του στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF). Περιγράφοντας τι συνέβη το βράδυ της Τρίτης (1/10), είπε πώς εντόπισε τους «δύο τρομοκράτες» και τον έναν από εκείνους να κινείται προς το μέρος του.

«Ο άλλος πήγε αλλού αλλά εγώ είμαι εδώ, ακριβώς εδώ που στεκόμαστε και τον αιφνιδίασα από το πλάι, πυροβόλησα. Προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατό, εν μέσω συναγερμού», είπε ο Κρίτμαν, προσθέτοντας ότι αντιλήφθηκε αμέσως ότι πρόκειται για επίθεση.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ αποκάλεσε τον Κρίτμαν «ήρωα που εξουδετέρωσε τους δράστες» στη Γιάφα και ενήργησε «γενναία» στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου καθώς «έσωσε πολλούς ανθρώπους», καλώντας περισσότερους Ισραηλινούς να οπλιστούν.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση της Τρίτης και έστειλε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Σε ανάρτηση στο Χ, έγραψαν: «Ήρωας του Ισραήλ. Λεβ Κρίτμαν. Ένας επιζών του φεστιβάλ που έσωσε άτομα και πολέμησε στη Γάζα. Επέστρεψε και αντιμετώπισε τους τρομοκράτες στη Γιάφα, εξολοθρεύοντας τον έναν με θάρρος και σώζοντας δεκάδες από τον θάνατο. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το άτομο».

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δύο ένοπλοι ξεκίνησαν τη δολοφονική επίθεση, ανοίγοντας πυρ εναντίον των επιβατών σε τραμ που είχε σταματήσει στον σταθμό στη Γιάφα, συνεχίζοντας την επίθεσή τους στη λεωφόρο Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Οι δράστες αναχαιτίστηκαν από δυνάμεις ασφαλείας και πολίτες που χρησιμοποίησαν δικά τους όπλα», πρόσθεσε η αστυνομία. «Είχαν στην κατοχή τους ένα όπλο τύπου M-16, φυσίγγια και ένα μαχαίρι», συμπλήρωσε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της για τους δράστες.

