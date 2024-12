Συρία: Οι αντάρτες κατέλαβαν τη μεγαλύτερη πόλη στα ανατολικά της χώρας

Στη Συρία, μία συμμαχία ανταρτών υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ, με επικεφαλής Κούρδους από τη Συρία, πήρε τον έλεγχο της Ντέιρ Εζόρ, της μεγαλύτερης πόλης στα ανατολικά της χώρας, σηματοδοτώντας μία αιφνιδιαστική και ίσως καθοριστική εξέλιξη.

Το Ντέιρ Εζόρ αποτελεί η συνοριακή οδός ανάμεσα στο Κατάρ και τη Συρία, έτσι τώρα οι αντάρτες έχουν εκ των πραγμάτων τον έλεγχο της ανατολικής συριακής ερήμου.

Σήμερα, Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, δύο πηγές του Reuters με επίγνωση της κατάστασης ανέφεραν ότι οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) είχαν καταλάβει την πόλη Ντέιρ Εζόρ. Πρόκειται για τη τρίτη πόλη που καταλαμβάνουν οι αντάρτες μέσα σε μία εβδομάδα, σε ένα ακόμη πλήγμα για τον Σύριο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Όμαρ Άμπου Λάιλα, ακτιβιστής της ενημερωτικής πλατφόρμας Deir Ezzor 24, που έχει επαφές στην πόλη, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Ιρακινοί μαχητές αποχώρησαν από την Ντέιρ Εζόρ. Λίγο αργότερα, οι SDF μπήκαν στην πόλη, από την κοντινή μεθοριακή διάβαση Άλμπου Καμάλ, σύμφωνα με δύο πηγές του συριακού στρατού.

Η Ντέιρ Εζόρ έχει αλλάξει πολλές φορές χέρια αφού ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, το 2011. Πρώτα την κατέλαβαν οι αντάρτες και στη συνέχεια, το 2014, το Ισλαμικό Κράτος. Ο συριακός στρατός, με τη στήριξη ιρακινών πολιτοφυλακών, υποστηριζόμενων από την Τεχεράνη, την ανακατέλαβε το 2017 και την κράτησε μέχρι και σήμερα.

Η προέλαση των SDF σημειώθηκε ενώ οι Σύριοι αντάρτες με επικεφαλής την ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), το πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα, κινούνταν ταχύτατα προς την πόλη Χομς, αφού κατέλαβαν μέσα σε μία εβδομάδα το Χαλέπι και τη Χάμα.

Ο επικεφαλής των SDF Μαζλούμ Άμπντι είπε νωρίτερα σε δημοσιογράφους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Χασάκα, ότι οι δυνάμεις του έχουν «διαύλους επικοινωνίας με τη HTS», ιδίως για να προστατεύσουν τους Κούρδους που ζουν στο Χαλέπι. Σημείωσε ότι οι SDF δεν έχουν συγκρουστεί με τη HTS αλλά θα αμυνθούν αν δεχτούν επίθεση. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι σε επαφή τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τη Ρωσία για να προστατεύσουν τις περιοχές που έχουν υπό τον έλεγχό τους.

Ο Άμπντι, οι δυνάμεις του οποίου έχουν συγκρουστεί με το παρελθόν τόσο με τον συριακό στρατό όσο και με τους υποστηριζόμενους από την Τεχεράνη Ιρακινούς μαχητές, είπε ότι εξεπλάγη όταν είδε τις κυβερνητικές δυνάμεις να καταρρέουν τόσο γρήγορα, μπροστά στην επίθεση των ανταρτών.

