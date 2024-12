Συρία: Αν οι αντάρτες καταλάβουν τη Χομς ο Άσαντ χάνει τα πάντα - Τα σενάρια με χάρτες

Χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς να υπάρχει κάποιο στοιχείο που να προκαλεί εγρήγορση, η Συρία εδώ και ημέρες έχει βυθιστεί εκ νέου στο χάος του πολέμου.

Όμως αυτή τη φορά τα πράγματα μοιάζουν πιο επικίνδυνα για τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος βλέπει τα στρατεύματά του να υποχωρούν κακήν κακώς μπροστά στις δυνάμεις του Συριακού Εθνικού Στρατού (SNA). Αυτό που μέχρι πριν από λίγους μήνες θεωρούνταν ένα συνονθύλευμα φανατικών και αντικαθεστωτικών έχει έναν νέο ηγέτη. Η Hayat Tahrir al Sham, πρώην παρακλάδι της αλ Κάιντα και του ISIS στη Συρία που αποποιήθηκε τον τζιχαντισμό προς όφελος των προσωπικών επιδιώξεων του αρχηγού της έχει μεταμορφωθεί σε μία ελιτ στρατιωτική δύναμη.

Ο ηγέτης της Hayat Tahrir al Sham ο Αμπού Μοχαμάντ αλ Τζολάνι από εκεί που το 2013 δήλωνε πίστη στον Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι (ο νεκρός πλέον ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους) και λίγο αργότερα άνοιγε τις πόρτες της βόρειας Συρίας στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στο σχέδιό του να αποκόψει την επέλαση των Κούρδων, έχει πλέον μεταλλαχθεί σε αρχηγό μίας από τις πολυπληθέστερες (αν όχι της μεγαλύτερης) δυνάμεις ανταρτών στον κόσμο, έχοντας υπό τις εντολές του αντικαθεστωτικούς που θέλουν να διώξουν τον Άσαντ, νυν και πρώην τζιχαντιστές (Sultan Murad) που ψάχνουν τρόπο να «καθαρίσουν» το όνομά τους και να αποκτήσουν πάτημα για δεύτερη ζωή στη μετά Άσαντ Συρία, Τσετσένους, Ουζμπέκους, Ουιγούρους μισθοφόρους που πολεμούν για τους δικούς τους σκοπούς.

Με αστραπιαίες επιθέσεις κατέκτησαν το Χαλέπι μέσα σε λίγες ώρες χωρίς να αντιμετωπίσουν αντίσταση. Λίγες ημέρες αργότερα προχώρησαν προς τη Χάμα την οποία επίσης κατέλαβαν. Τώρα απομένει η Χομς. Εκεί όπου για πολλούς θα δοθεί η μητέρα των μαχών. Εκεί όπου για πολλούς θα κριθεί αν ο Μπασάρ αλ Άσαντ θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος, αλλά και ίσως εκεί που θα κριθεί αν η Συρία θα παραμείνει μία χώρα ή το 2025 θα τη βρει εδαφικά ακρωτηριασμένη.

