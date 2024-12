Συρία: Στόχος μας να πέσει ο Άσαντ, λέει ο αρχηγός των μαχητών της Hayat Tahrir al Sham

Ο επικεφαλής των ισλαμιστών ανταρτών της Hayat Tahrir al Sham στη Συρία, Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, δήλωσε ότι «στόχος» της επιχείρησής τους, που ξεκίνησε αιφνιδιαστικά την προηγούμενη εβδομάδα, είναι «να ανατρέψουν» το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Όταν μιλάμε για στόχους, ο στόχος της επανάστασης είναι να ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο», δήλωσε ο αρχηγός της Hayat Tahrir al Sham Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, σε μια συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

CNN, not Al Jazeera, is the first international tv to interview the HTS leader Jolani. It is important that Jolani has been sending a message of moderation and flexibility to his international audience.

