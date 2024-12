Ανησυχία στη Συρία: Οι Ελληνορθόδοξοι καλούν σε βοήθεια

Την ώρα που οι μαχητές του Συριακού Εθνικού Στρατού (SNA), με αιχμή του δόρατος τους τζιχαντιστές της Hayat Tahrir al Sham προελαύνουν και έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά καταλάβει το Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, η ι Ελληνορθόδοξη κοινότητα της Συρίας καλεί την Ελλάδα και την Κύπρο να τους προστατέψουν.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός της πόλης της Συρίας, όπως και οι υπόλοιποι χριστιανοί, θα διωχθούν από τους τζιχαντιστές και λοιπούς ακραίους ισλαμιστές που απαρτίζουν τις τάξεις των μαχητών που κατέλαβαν το Χαλέπι.

Με ανάρτηση στο Χ, η κοινότητα των Ελληνορθοδόξων της Συρίας αιτείται βοήθειας:

«Προς τα αδέλφια μας στην Ελλάδα και την Κύπρο, σας καλούμε να προσευχηθείτε και να δράσετε για να προστατέψετε τον λαό σας στο Χαλέπι. Είναι δικοί σας· αν οι πολιτικοί προσπαθούν να σας κάνουν να ξεχάσετε, θυμηθείτε πως δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε ένα μέλος της οικογένειάς σας.»

Με νέα ανάρτηση την Κυριακή η κοινότητα των Ελληνορθοδόξων της Συρίας καλεί εκ νέου σε βοήθεια υπό τον φόβο των τζιχαντιστών οι οποίοι έχουν ήδη να προβαίνουν σε σφαγές στρατιωτών που κάνουν το λάθος να τους παραδοθούν (συνιστά έγκλημα πολέμου):

We previously reported on the Antiochian Greek community in Aleppo, which now faces the grave threat of a massacre after the city fell to Islamic rebels. Greece and Cyprus must urgently call on Turkey to ensure the safety of our people in Aleppo. https://t.co/3rKVGJdsbk