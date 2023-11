Συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους με 8 επιβαίνοντες

Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος με οκτώ επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα στη θάλασσα κοντά σε ένα νησί στα νότια της Ιαπωνίας.

Εκπρόσωπος της περιφερειακής ακτοφυλακής επιβεβαίωσε στο NBC News ότι το αεροσκάφος συνετρίβη στον ωκεανό κοντά στη Γιακουσίμα, ένα νησί περίπου 45 μίλια νότια της περιοχής Καγκοσίμα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν αξιωματούχους που δήλωσαν ότι τα υπολείμματα του CV-22 Osprey έχουν πιθανότατα βρεθεί στα ανοικτά του νησιού. Ο ιαπωνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK δήλωσε ότι το Osprey προσπαθούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Γιακουσίμα. Ο αριστερός κινητήρας του αεροπλάνου είχε πάρει φωτιά, πρόσθεσε.

Αναλυτικότερα, ένα Osprey, υβριδικό αεροσκάφος οριζόντιας και κάθετης προσγείωσης-απογείωσης, των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, συνετρίβη σήμερα στην θάλασσα, ανοιχτά της νότιας Ιαπωνίας, με 8 επιβαίνοντες, ανακοίνωσε η ιαπωνική ακτοφυλακή.

«Σήμερα λάβαμε μια πληροφορία στις 14:47 (07:47 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με την οποία ένα Osprey των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη κοντά στο νησί Γιακουσίμα», δήλωσε εκπρόσωπος της ιαπωνικής ακτοφυλακής σε ερώτηση που του έκανε το AFP. «Η ομάδα του αποτελείτο από 8 ανθρώπους», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, το αεροσκάφος αυτό είχε αναχωρήσει από την αμερικανική αεροναυτική βάση του Ιουακούνι, κοντά στη Χιροσίμα, στη δυτική Ιαπωνία, για να μεταβεί σε άλλη αμερικανική στρατιωτική βάση στην Οκινάουα, στο νοτιοδυτικό άκρο του ιαπωνικού αρχιπελάγους.

Τα Osprey, προϊόν συνεργασίας της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών Boeing και της ειδικής στα ελικόπτερα Bell, αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων εδώ και καιρό λόγω πολλών δυστυχημάτων που έχουν σημειωθεί με αυτό το αεροσκάφος.

Τον Αύγουστο, ένα άλλο Osprey συνετρίβη στη βόρεια Αυστραλία κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Αμερικανοί πεζοναύτες μεταξύ των 23 επιβαινόντων.

