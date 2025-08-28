ΔΙΕΘΝΗ
Συναγερμός στη Λατινική Αμερική: Οι ΗΠΑ στέλνουν οκτώ πολεμικά πλοία - Ο Μαδούρο κινητοποιεί στρατό

Ο αμερικανικός στόλος ενισχύει την παρουσία του στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό με 8 πολεμικά πλοία για «αντιναρκωτικές επιχειρήσεις», ενώ ο Νικολάς Μαδούρο κινητοποιεί στρατό και πολιτοφυλακές

φωτ.: Getty
Οι ΗΠΑ στέλνουν οκτώ πολεμικά πλοία στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, κοντά σε χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, σε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές αναπτύξεις των τελευταίων ετών για την περιοχή. Η κίνηση αυτή, που παρουσιάζεται ως «ενισχυμένη αντιναρκωτική επιχείρηση», έχει ήδη ανεβάσει την ένταση με τη Βενεζουέλα του Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Πενταγώνου, η δύναμη πολεμικών πλοίων περιλαμβάνει τρία αντιτορπιλικά, δύο αποβατικά πλοία, ένα αμφίβιο επιθετικό σκάφος με 2.500 πεζοναύτες, ένα καταδρομικό και μία παράκτια φρεγάτα. Στα αντιτορπιλικά επιβαίνουν και ομάδες της Αμερικανικής Ακτοφυλακής για συλλήψεις σε αποστολές κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Η Ουάσινγκτον έχει αυξήσει την πίεση στον Μαδούρο, κατηγορώντας τον ότι ηγείται καρτέλ ναρκωτικών. Μάλιστα, ανέβασε το ποσό της επικήρυξής του στα 50 εκατ. δολάρια, διπλασιάζοντάς το μέσα σε έναν χρόνο. Από την πλευρά της, η Βενεζουέλα κινητοποιεί 15.000 στρατιώτες στα σύνορα με την Κολομβία και καλεί πολίτες να ενταχθούν σε πολιτοφυλακές για να «αντισταθούν στην αυτοκρατορία».

Τα πλοία περιπολούν ήδη σε διάφορα σημεία:

  • Το USS Gravely και το USS Jason Dunham βρίσκονται στην Ανατολική Καραϊβική.
  • Το USS Sampson επιχειρεί στον Ειρηνικό, ανοικτά του Παναμά.
  • Το Iwo Jima με τους 2.500 πεζοναύτες απέπλευσε από τη Νόρφολκ προς την Καραϊβική.
  • Το USS Lake Erie βρίσκεται στον Ειρηνικό, κοντά στο Μεξικό.

Η ανάπτυξη τόσων δυνάμεων είναι σπάνια για το Νότιο Στρατηγείο των ΗΠΑ, που συνήθως περιορίζεται σε αποστολές Ακτοφυλακής ή ανθρωπιστικά πλοία-νοσοκομεία.

Παρά τις πολεμικές δηλώσεις, η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί στενή συνεργασία με τη Βενεζουέλα στο πεδίο των απελάσεων. Από τον Φεβρουάριο, περισσότερες από 8.000 απελάσεις Βενεζουελάνων έχουν πραγματοποιηθεί με εβδομαδιαίες πτήσεις ICE προς το Καράκας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Ουάσινγκτον δεν προσανατολίζεται σε άμεση στρατιωτική σύγκρουση, αλλά επιχειρεί να ασκήσει πολιτική και στρατιωτική πίεση στον Μαδούρο, ενώ παράλληλα προστατεύει τα ενεργειακά της συμφέροντα. Ο ίδιος ο Μαδούρο δηλώνει ότι έχει έτοιμους 4 εκατ. πολιτοφύλακες για την άμυνα της χώρας, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι θέλουν να «πατήσουν βενεζουελανικό έδαφος».

Με πληροφορίες από Washington Post 

