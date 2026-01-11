ΔΙΕΘΝΗ
Πίτερ Μάντελσον στο BBC: «Δεν είδα ποτέ νεαρές γυναίκες στις επισκέψεις μου στον Έπσταϊν»

«Αν ήξερα ή αν είχα οποιαδήποτε εμπλοκή, φυσικά θα απολογούμουν. Όμως δεν ήμουν ούτε συνένοχος ούτε ενήμερος για όσα έκανε» υποστήριξε στην πρώτη συνέντευξή του μετά την απομάκρυνσή του από τη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ

Φωτ. Πίτερ Μάντελσον / BBC
Ο Πίτερ Μάντελσον δήλωσε ότι δεν είδε ποτέ κορίτσια στις ιδιοκτησίες του Τζέφρι Έπσταϊν και αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα του για τη διατήρηση της φιλίας τους, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τις εγκληματικές του πράξεις.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά την απομάκρυνσή του από τη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν, είπε στο BBC ότι θεωρούσε πως είχε «κρατηθεί σε απόσταση» από τη σεξουαλική πλευρά της ζωής του, εν μέρει επειδή είναι ομοφυλόφιλος.

Ο Μάντελσον απολύθηκε αφού ήρθαν στο φως emails στα οποία εμφανιζόταν να στέλνει υποστηρικτικά μηνύματα στον Έπσταϊν, ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για αποπλάνηση ανηλίκου.

Αναλυτικότερα, αναφερόμενος στη μακρόχρονη φιλία τους, είπε ότι πιστεύει πως κρατήθηκε εκτός της σεξουαλικής ζωής του Έπσταϊν λόγω της δικής του σεξουαλικότητας. Περιέγραψε επισκέψεις στο ιδιωτικό νησί του και σε ακίνητά του στη Νέα Υόρκη και το Νέο Μεξικό, λέγοντας ότι δεν είδε ποτέ νεαρές γυναίκες ή κορίτσια. Μάλιστα, ανέφερε ότι σε κάποιες από αυτές τις επισκέψεις ο ίδιος ο Έπσταϊν δεν βρισκόταν καν εκεί. Όπως είπε, οι μόνοι άνθρωποι που είχε δει στις ιδιοκτησίες του Έπσταϊν ήταν «μεσήλικες οικονόμοι».

Τόνισε ότι θα είχε ζητήσει συγγνώμη αν είχε οποιαδήποτε ευθύνη ή γνώση των εγκλημάτων, αλλά επέμεινε πως αυτό δεν ίσχυε. «Αν ήξερα ή αν είχα οποιαδήποτε εμπλοκή, φυσικά θα απολογούμουν. Όμως δεν ήμουν ούτε συνένοχος ούτε ενήμερος για όσα έκανε», είπε.

Ερωτηθείς αν θα ήθελε να ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα, ο Μάντελσον δήλωσε ότι απολογείται «για ένα σύστημα που δεν άκουσε τις φωνές τους και δεν τους προσέφερε την προστασία που δικαιούνταν», προσθέτοντας πως το ίδιο σύστημα προστάτευσε τον Έπσταϊν και όχι εκείνες.

Ο Έπσταϊν πέθανε το 2019 σε κελί φυλακής στη Νέα Υόρκη, ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Είχε ήδη καταδικαστεί το 2008 και ήταν καταγεγραμμένος ως σεξουαλικός παραβάτης.

Με πληροφορίες από BBC

